Украина передала G7 секретный отчет о западных деталях в Shahed (подробности) – The Guardian

Украина передала странам G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада) секретный документ с отчетом о том, что иранские дроны-камикадзе Shahed, которыми Россия регулярно атакует Украину, имеют много европейских запчастей.

Об этом сообщает The Guardian.

Отчет о БПЛА Shahed-136/131 был подготовлен Центральным научно-исследовательским институтом вооружения и военной техники ВСУ и ГУР.

Как пишет издание, украинское правительство предоставило 47-страничный документ с детальным анализом изменения тактики использования дронов, с тех пор как на поле боя нашли первый Shahed – 13 сентября 2022 года в городе Купянск Харьковской области. Киев рассказал в августе 2023-го, что за предыдущие три месяца оккупанты совершили более 600 налетов на города, используя ударные дроны с западными технологиями.

Чтобы противодействовать этому, Украина, среди прочего, предлагает "наносить удары по заводам по производству дронов в Иране, Сирии и потенциальной производственной площадке в РФ", говорится в документе. Киев пишет The Guardian, Киев просит у партнеров для ударов ракеты дальнего радиуса действия.

"Указанное может осуществляться силами обороны Украины при предоставлении партнерами необходимых средств поражения", — говорится в документе.

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Согласно отчету, 52 электрических компонента обнаружили в дроне Shahed-131, 57 – в моделе Shahed-136. Пять европейских компаний, включая польскую дочернюю компанию британской транснациональной корпорации, называют оригинальными производителями идентифицированных компонентов. Также среди производителей есть фирмы со штаб-квартирами в США, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Канаде и Японии.

Ирану уже удалось расширить свое производство, используя сирийскую фабрику в порту Новороссийска; оно перемещается в Алабугу (Татарстан), а Тегеран продолжает поставлять Москве детали. В то же время в докладе говорится, что иранское правительство пытается "отмежеваться" от предоставления России оружия и "не может справиться с российским спросом и интенсивностью его использования в Украине".

В документе нет никаких предположений о каких-либо правонарушениях со стороны западных компаний. Речь идет о том, что Иран смог адаптироваться и в основном использует коммерческие компоненты, "снабжение которых контролируется плохо или не контролируется вообще". Согласно украинскому отчету, таможенная информация показывает, что "почти весь импорт в Иран происходил из Турции, Индии, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама и Коста-Рики".

Барт Грутус, депутат Европарламента, являющийся членом подкомитета по вопросам обороны и безопасности Европейского парламента, заявил, что координация между разведывательными службами ЕС была недостаточной для борьбы со злоупотреблением западными компонентами.

В отчете Украины говорится, что пауза в атаках, которая длилась с 17 ноября по 7 декабря, "вероятно, была связана с адаптацией беспилотников, предназначенных для теплого климата, к украинской зиме", и это "может свидетельствовать о дополнительном сотрудничестве между Россией и Ираном в производстве и модернизации "Шахед-136/131"

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"Поставки БПЛА Shahed-136/131 из Ирана в Россию проходят через Каспийское море. Из Тегерана беспилотники доставляются в иранский порт Амирабад, откуда они отправляются в российский портовый город Махачкала", — говорится в документе.

В начале июля в Украине была сбита новая модель "Шахед-136" с маркировкой "Y002", которая, "возможно, была собрана на новом производстве в России". Говорят, что образец имел другую форму крыла, что "также может указывать на производство в новом месте".

"Россия и Иран уже работают над новым двигателем для Shahed-136, который должен обеспечить лучшую скорость и дальность", – говорится в отчете.

Согласно документу, в сбитых моделях беспилотников был обнаружен широкий спектр компонентов, производимых западными компаниями.

Топливный насос, изготовленный в Польше немецкой компанией Ti Automotive Gmbh, материнской компанией которой является британская транснациональная TI Fluid Systems, был обнаружен в Shahed-136, а также микроконтроллер со встроенной флэш-памятью и очень низким уровнем безопасности.

Также у Shahed-136 была обнаружена интегральная схема драйвера буферной сети и транзистор, изготовленные компанией International Rectifier, дочерней компанией германской фирмы Infineon Technologies AG.

В модели Shahed-131 украинские эксперты определили 14-канальную интегрированную схему управления настраиваемым питанием и микропроцессор голландской компании NXP Semiconductor и силовой транзистор и интегральную схему International Rectifier.

Также были найдены 32-разрядный микроконтроллер, 32-разрядный процессор, микроконтроллер со встроенной флэш-памятью и регулятором падения очень низкого напряжения с ингибитором производства STMicroelectronics, а также чип GPS-трекера швейцарской фирмы U-blox.

Пресс-секретарь U-blox сказал: "U-blox решительно осуждает вторжение России в Украину. Сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года U-blox прекратил все продажи в Россию, Беларусь и на территории, оккупированные российской армией в Украине, независимо от целевого. Недавно U-blox также решила не продавать товары членам Евразийского экономического союза (зоны свободной торговли с Россией) С 2002 года U-blox имеет строгую политику компании, согласно которой ее продукция не должна использоваться в оружии или системах вооружений, включая системы идентификации целей".

Напомним, в дронах Shahed была найдена технология, украденная Ираном 20 лет назад в Германии.

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