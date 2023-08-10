Украина передала Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов — CNN

Украина сообщила США сколько боеприпасов выпустила и сколько российских целей уничтожила.

Украина предоставила Пентагону первый отчет об использовании американских кассетных боеприпасов в борьбе с Россией.

Об этом сообщает CNN.

По словам неназванного украинского чиновника, информация в отчете включала количество выпущенных снарядов и уничтоженных российских целей. Точных цифр он не сообщил.

Ожидаемый отчет был запросом США в рамках соглашения о предоставлении Украине артиллерийских снарядов с кассетными боеприпасами, известными как DPICM. В интервью CNN в прошлом месяце министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что планирует передать отчет своему коллеге, министру обороны США Ллойду Остину.

Украинские официальные лица заявили, что ожидают, что DPICM будут более эффективны, чем стандартные артиллерийские снаряды, особенно против крупных группировок российских войск и техники. В прошлом месяце представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что они "влияют на российские оборонные формирования и оборонное маневрирование России".

Напомним, ранее военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал, что кассетные боеприпасы существенно увеличивают производственные мощности ВСУ, то есть уменьшают нагрузку на артиллерию и увеличивают ее эффективность.

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