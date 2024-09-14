Украина передала США список целей в России, которые хочет поразить – Reuters

Украина хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным и контрольным центрам, складам оружия и топлива, а также по скоплениям российских войск, заявили источники.

Украина уже передала США и Великобритании перечень военных объектов на территории РФ, по которым хотела бы ударить западными ракетами.

Об этом агентству Reuters рассказали на условиях анонимности два европейских дипломата.

По словам собеседников издания, сначала украинцы хотели использовать предоставленные США баллистические ракеты ATACMS, чтобы поразить российские авиабазы. Но Пентагон заявил, что 90% российских самолетов, запускающих управляемые бомбы, расположены на аэродромах не менее 300 километров от территории, контролируемой Украиной. Это выводит их из зоны действия ATACMS.

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Теперь Украина хочет использовать ракеты для ударов по российским военным командным и контрольным центрам, складам оружия и топлива, а также по скоплениям российских войск, заявили источники.

Кроме американских ATACMS, Киев хочет наносить дальнобойные удары по России с помощью ракет Storm Shadow, предоставленных Великобританией, и почти идентичных французских ракет SCALP.

В то время как Британия, как считается, ожидает разрешения США на снятие ограничений по ракетам Storm Shadow, французский дипломатический источник сообщил, что Парижу не нужно такое разрешение от Вашингтона на использование Украиной французских ракет.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский рассказал, что на встрече с главами дипломатии США и Великобритании в среду изложил им очень "прямое и детальное" видение того, какое снятие ограничений на дальнобойные удары по России необходимо Украине.

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