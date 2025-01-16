Украина передаст "привет россиянам" от атакованного дронами Киева: реакция Зеленского

Российские дроны атаковали Киев во время переговоров президента Украины и премьер-министра Великобритании.

Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно "передаст привет" России после того, как в четверг, 16 января, во время встречи президента Украины с британским премьером Киром Стармером украинскую столицу атаковали вражеские дроны.

Об этом пишет Interfax.

В ответ на вопросы журналистов, как восприняли атаку участники британско-украинских переговоров, Зеленский коротко ответил: "Мы передадим привет также".

В свою очередь Стармер отметил, что сегодняшняя дроновая атака еще раз напомнила о ежедневных реалиях Украины. Британский премьер также отметил необходимость продолжать поддержку Украины.

Напомним, место встречи Зеленского и Стармера атаковал российский дрон. Беспилотник, который, возможно, был российской приманкой, был виден и слышен недалеко от Офиса президента.

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