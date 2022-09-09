"Украина перехитрила стратега Путина": аналитик спрогнозировал, что поможет освободить Херсонщину

После объявления о начале контрнаступления Украины, аналитики считают, что Киев начал амбициозную операцию, которая может привести к окружению почти 20 тысяч российских солдат и освобождению украинского юга.

В частности, издание The Atlantic опубликовало аналитическую статью Филипса Пейсона О'Брайена, профессора стратегических студий Университета Сент-Эндрюса в Шотландии, в которой он размышляет о контрнаступлении ВСУ на Херсон.

После того, как в июле украинские официальные источники начали говорить о планах освободить Херсон, россияне отреагировали так, как бык реагирует на красную тряпку: начали массово перемещать подкрепления, чтобы подготовиться к атаке украинцев.

ОʼБрайен пишет, что таков и был план Украины, и ответ россиян играет Киеву на руку.

"Битва на Херсонщине для России имеет ряд недостатков ― сложные пути снабжения и ограниченные возможности для атаки с воздуха. Хотя Путин и имеет репутацию стратегического гения, кажется, украинцы разоблачили ограниченность и предсказуемость его мышления, — пишет автор. — Но несмотря на предыдущие успехи ВСУ, освобождение столь обширной территории будет сложным вызовом".

Со времен Второй мировой войны подобные наступления опирались на контроль в небе, однако у Украины пока нет этого преимущества.

Украинским Вооруженным силам приходится проводить наступательные операции без количественного преимущества, обычно необходимого для успеха в таких операциях.

Вероятно, Украина применит новое оружие, предоставленное западными партнерами, а также будет активно использовать разведданные, которые помогут точно целить по российским позициям.

По мнению автора, Украина не будет массово перемещать танки в сторону позиций россиян, продолжив в то же время точечно атаковать их слабые места.

ОʼБрайен считает, что эта операция будет хрестоматийной для будущего военного дела.

Напомним, через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель — вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

ВСУ освободили Высокополье в Херсонской области

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