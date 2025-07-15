Украина переходит в наступление в воздухе: десятки тысяч дронов против "Шахедов"

Украина переходит к масштабному использованию беспилотников-перехватчиков / © ТСН.ua

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Украина заключила контракты на "десятки тысяч" беспилотников-перехватчиков, которые должны усилить защиту от массированных атак дронов-камикадзе типа "Шахед". Такие дроны способны перехватывать цели на больших высотах, где не работают мобильные огневые группы с пулеметами, и должны стать масштабным ответом на дроны, запускаемые РФ тысячами.

Об этом пишет издание Forbes.

Об этом сообщил директор Агентства оборонных закупок Украины Арсен Жумадилов в интервью, опубликованном 14 июля, на которое ссылается Forbes. Издание отмечает, что эффективность систем Patriot против дронов ограничена — в июне Россия запустила более 5000 беспилотников, и только за одну ночь их количество достигло 728. В то же время США производят около 650 ракет Patriot в год, каждая из которых стоит более 3 млн долларов — это в 100 раз больше, чем стоимость “Шахеда”.

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Несмотря на это, Patriot остаются ключевыми для перехвата баллистических и крылатых ракет, которых в июне Россия запустила 181. Но для борьбы с дешевыми и массовыми "Шахедами" нужна система, которую можно наращивать быстрее российского производства.

Чтобы компенсировать это Украина разворачивает дроны-перехватчики. Они созданы на базе FPV-дронов, которые с 2024 года начали эффективно уничтожать российские разведывательные беспилотники. Новые модели адаптированы для перехвата более тяжелых целей – в частности, модифицированные квадрокоптеры, стреловидные конструкции и дельтакрила, способные летать выше и быстрее.

Цена таких перехватчиков – от 1000 до 5000 долларов, в зависимости от характеристик. Часть из них закуплена с помощью общественных инициатив и волонтеров, в частности Сергея Стерненко. Forbes подчеркивает, что масштабное производство таких дронов – ключ к эффективному сдерживанию массовых атак.

Хотя официальной информации об использовании перехватчиков немного, президент Зеленский на этой неделе сообщил, что эти дроны уже сбили сотни Шахедов, и высоко оценил работу таких подразделений.

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В Киеве уже создана система городской защиты от дронов, которая всего за несколько месяцев перехватила более 500 ударных беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщил генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Рогозин в своем Telegram-канале, ссылаясь на данные об операции "Чистое небо".

По его словам, система построена на массовом использовании малогабаритных перехватчиков, в основном FPV-дронов. В нее входят мобильные расчеты, центр мониторинга, координации и учебный центр. Рогозин признает, что большие волны Шахедов могут прорывать такую защиту, однако отмечает изменение экономики войны: теперь атаковать становится дороже, чем обороняться.

Параллельно в Украине готовится масштабное расширение этой системы. По словам директора Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, уже заключены контракты на десятки тысяч дронов-перехватчиков.

"Это то, что мы уже законтрактовали и будем продолжать законтрактовать. Контрактация зависит как от возможностей производителя, так и от бюджета", – пояснил Жумадилов в интервью Babel.

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Если украинские производители смогут производить больше, чем позволяет финансирование из госбюджета, государство планирует привлекать иностранную помощь. Это соответствует позиции президента Владимира Зеленского, который на саммите G7 заявил, что у Украины есть эффективная технология перехвата, но требует поддержки союзников для ее масштабирования. Он также подчеркнул, что подобные технологии могут понадобиться другим странам в будущем — эта война, по всей вероятности, не будет последней с массированными дроновыми атаками.

За последний год количество атак беспилотников РФ выросло в 10 раз. Украинский ответ — быстрое развертывание системы перехвата, которая должна восстановить эффективность, превышающую 95%. И хотя окончательным решением остаются удары по производственным мощностям Шахедов, масштабное применение дронов-перехватчиков дает шанс уменьшить количество жертв среди гражданского населения уже сейчас.