Украина "перемолотила" наступление России новой тактикой: в The Telegraph рассказали, к чему здесь дроны

Украина выбрала другую стратегию в войне против России — вместо массовых штурмов ставка делается на точность, технологии и беспилотники. Такая тактика уже начала приносить результат.

Об этом пишет издание The Telegraph.

По данным издания, украинская кампания беспилотников фактически подавляет российские передовые силы. В некоторых районах так называемая «зона поражения» увеличилась почти втрое. Теперь украинские дроны могут атаковать цели на расстоянии до 150 км от линии фронта. Ранее этот показатель составлял около 54 километров.

Зона поражения — это территория в тылу противника, где беспилотники способны уничтожать технику, склады и живую силу, делая перемещение войск опасным.

Украинский военный одного из батальонов беспилотных систем рассказал журналистам: «Дроны постоянно следят и постоянно избивают. Это замедляет врага, нарушает их ритм и позволяет нам контролировать поле боя, не отправляя людей на верную смерть».

Удары по ПВО и логистике РФ

В начале 2026 Украина активизировала кампанию высокоточных ударов. Основной целью стали русские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Уничтожение таких комплексов, как Бук, Тор и Панцирь-С1, ослабило оборону РФ на оккупированных территориях и открыло пространство для массового использования легких дронов.

По словам аналитика Института изучения войны Екатерины Степаненко, такая кампания требует значительного планирования.

«Это становится гораздо более системной операцией. Украинские силы атакуют не только технику на дорогах, но и позиции дронов, склады и ключевые логистические узлы», — отметила она.

Ключевую роль в этой стратегии играет Центр управления глубокими ударами, созданный силами беспилотных систем в начале 2026 года. Это подразделение координирует атаки дронов в глубочайшем тылу русских войск и обеспечивает обмен данными в режиме настоящего времени.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляны пояснил: «Ключевую роль играют точность, координация и технологическое преимущество».

Ударные дроны «Немезис» — новая угроза для РФ

Важным элементом этой кампании стали тяжелые ударные дроны, в частности, система «Немезис». Российские военные называют ее Баба Яга из-за способности незаметно атаковать ночью.

Такие беспилотники используются для уничтожения систем радиоэлектронной борьбы, ПВО и других ключевых военных объектов. Аналитики отмечают, что именно уничтожение таких систем позволяет другим дронам действовать глубже в тылу противника.

По словам украинских военных, российские подразделения вынуждены использовать устаревшее оборудование для борьбы с беспилотниками. Иногда, по данным экспертов, россияне даже снимают пулеметы со старых советских вертолетов и устанавливают их на импровизированные машины. Российские военные блоггеры тоже признают проблемы.

«Враг снова взял под контроль нижнее небо. Ситуация сложная», — написал один из них в Telegram.

Эксперты отмечают, что Украина постоянно анализирует данные с поля боя и быстро усовершенствует технологии беспилотников. Это позволяет адаптировать системы управления, каналы связи и частоты к радиоэлектронной борьбе.

По словам аналитиков, цель Украины — изменить баланс сил на фронте без необходимости соревноваться с Россией в количестве человеческих ресурсов.

Один из военных подытожил результаты этой стратегии: «Результаты говорят сами за себя. Россия теряет большое количество редких систем ПВО и не может быстро восстановить их».

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, ранее украинские военные сообщали об изменении тактики российских подразделений на Славянском направлении. По данным 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады, оккупанты все чаще используют тактику малых групп для скрытого передвижения вблизи линии фронта.

Военные отмечали, что российские подразделения пытаются избегать активности днем, особенно в солнечную погоду. В то же время они увеличивают интенсивность передвижения в темное время суток.

Для маскировки во время передислокации оккупанты используют антитепловизионные плащи, а также особенности местного рельефа. Такая тактика позволяет снизить риск выявления украинскими дронами и тепловизионными системами.

По предварительным данным украинских военных, российская армия также может готовить личный состав и бронированную технику к возможным наступательным действиям в этом направлении.

К слову, за прошедшие сутки 13 марта потери личного состава врага в войне против Украины достигли по меньшей мере 810 военных.