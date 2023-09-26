Украина перенесла ракетное производство за пределы страны: Данилов объяснил, для чего это нужно

Украина частично перенесла ракетное производство за пределы страны. Причиной тому ракетная опасность со стороны российского агрессора.

Об этом в интервью испанскому ABC заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина продемонстрировала способность поражать военные объекты врага далеко за пределами собственных границ. Наши беспилотники в конце августа ударили по аэропорту Пскова. В тот же день секретарь СНБО обнародовал видео, на котором виден запуск новой неизвестной ракеты.

Информация об украинской ракетной программе закрыта. Детали не разглашаются.

"Это закрытая программа, и никто вам не скажет, в каком она статусе. Я могу вам сказать, что, к сожалению, Россия попала в место, где были собраны эти ракеты. Сейчас мы перенесли определенную часть производства за пределы нашей страны", — сообщил Данилов.

Напомним, что жители Румынии видели и сняли на видео ночную атаку дронами по Одесщине.

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