Украина переоснащает ВСУ и меняет оборонный комплекс – Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что война в Украине запустила процесс модернизации ВСУ по стандартам НАТО, армия Украины будет иметь экспертизу, которой нет равных по всему миру.

Об этом он сказал "24 Каналу".

Подоляк также отметил, что обновление ВСУ является необратимым процессом. Украинская армия станет конкурентной не только в Европе, но и во всем мире.

"У нас будет абсолютно переоснащена армия. Параллельно с этим будет перестроен сектор обороны со стороны производства. Да, для этого нужны определенные стандарты. Поэтому важно побороть коррупцию, в частности, в оборонной сфере", – отметил Подоляк.

Советник руководителя ОП также подчеркнул, что если раньше Украина только продавала оружие, накопленное еще в советское время, то теперь сосредоточится на производстве и инвестициях в этой сфере.

"Кроме нас, в таком объеме в такой войне никто не использовал столько оружия. Поэтому у нас будет самая большая экспертиза относительно того, какое производство наиболее перспективно", – резюмировал он.

Напомним, в Киеве 29 сентября прошел первый международный Форум оборонных индустрий (DFNC1), объединивший 252 компании из более чем 30 стран, производящих полный спектр вооружения, военной техники и оборонных систем.

В рамках Форума украинские компании подписали 20 документов с иностранными партнерами. Речь идет о соглашениях и меморандумах по изготовлению дронов, ремонту и производству бронетехники и боеприпасов. Среди форматов сотрудничества – совместное производство, обмен технологиями, поставка комплектующих.

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