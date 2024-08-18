Украина перерезала ключевые мосты в Курской области: в AP объяснили, как это изменит развитие событий

Украина нанесла удары по двум ключевым мостам в Курской области России, существенно нарушив российские маршруты поставок. Эти атаки могут свидетельствовать о намерениях украинских войск закрепиться в регионе.

Украина разрушила ключевой мост в Курской области России и нанесла удар по второму, расположенному неподалеку, нарушив российские маршруты поставок и, возможно, сигнализируя о том, что ее войска планируют окопаться и остаться в регионе.

Об этом пишет Associated Press.

Российские прокремлевские военные блоггеры признали, что разрушение первого моста через реку Сейм возле города Глушково будет препятствовать поставке российских войск, противостоящих Силам обороны в Курской области. Однако Москва все еще может использовать понтоны и меньшие мосты в области.

Кроме того, по словам командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука и губернатора российского региона Алексея Смирнова, менее чем через два дня украинские войска ударили по второму мосту в России.

По состоянию на утро 18 августа официальных сообщений о том, где произошло второе нападение на мост, не было. Российские Telegram-каналы заявили о разрушении второго моста через Сейм в селе Званном.

Как сообщает российский проект Mash, в результате атак остался только один невредимый мост. Украинские удары еще больше усложнят попытки Москвы пополнить свои силы в Курске и эвакуировать мирных жителей.

Киев умалчивает о планируемых масштабах и целях своего молниеносного продвижения в России. Операция застала Кремль врасплох, а десятки сел и сотни пленных попали в украинские руки.

Украинцы врезались вглубь Курской области в нескольких направлениях, не встречая сопротивления. Но удары по мостам, очевидно направленные на то, чтобы остановить российское контрнаступление в Курске, могут означать, что Киев намерен устроить плацдарм в регионе — или по крайней мере это сигнал Москве, что он планирует это сделать.

Аналитики говорят, что хотя Украина могла бы попытаться закрепить свои успехи в России, это был бы рискованный маневр, учитывая ограниченные ресурсы Киева, поскольку линии поставок, простирающиеся вглубь Курска, были бы уязвимы для российских ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа призвал союзников Киева снять оставшиеся ограничения на использование западного оружия для ударов по целям, расположенным глубже в России, включая Курск, заявив, что его войска могут лишить Москву "любой способности наступать и наносить разрушения", если им предоставят достаточно возможностей дальнего действия.

"Крайне важно, чтобы наши партнеры устранили барьеры, которые мешают нам ослабить позиции России способом, которого требует эта война… Отвага наших воинов и устойчивость наших боевых бригад компенсируют отсутствие существенных решений со стороны наших партнеров", – отметил Зеленский.

Лидеры Украины неоднократно обращались за разрешением на дальние удары по российским авиабазам и другой инфраструктуре, которая используется для поражения украинских энергетических объектов и других гражданских объектов, в том числе посредством модернизированных планирующих бомб, которые в последнее время опустошили восток страны.

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