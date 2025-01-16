Украина перешла на новый этап войны: Маломуж объяснил важность атак вглубь России

Украина уже перешла к системе периодических массированных ударов, прежде всего, по российским аэродромам с самолетами Ту-95, Ту-160, а также объектам военно-промышленного комплекса, в том числе заводам по производству взрывчатых материалов и снарядов. И уже есть последствия этих атак. А ведь это одно из важнейших направлений украинского сопротивления РФ.

Об этом генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "24 Каналу".

Маломуж отметил, что также Россия пытается продвигаться на Покровском и Кураховском направлениях, а также оттеснить украинские войска в Курской области. И спешат, ведь кремлевский руководитель очертил конкретную задачу.

"Путин поставил конкретную задачу – до 20 января захватить Покровск и двигаться на Краматорск, а также оттеснить украинские войска из Курщины. Это ему нужно для того, чтобы иметь гораздо выигрышные переговорные позиции", – сказал Маломуж.

Однако украинские силы сопротивляются россиянам по всем направлениям. Также важной составляющей этого сопротивления являются удары в глубь российской территории.

Маломуж считает, что Украина уже перешла к системе периодических массированных ударов, прежде всего, по российским аэродромам, где размещаются самолеты Ту-95, Ту-160, которые осуществляют пуски ракеты по Украине.

"Уже есть последствия этих атак: если раньше россияне запускали по 100-150 ракет, то в последний массированный обстрел Украины — только около 40 ракет. Это указывает на то, что мы двигаемся по правильному пути, ликвидируя объекты, создающие угрозы", – подчеркнул он.

Маломуж напомнил, что уже поражены пусковые установки ракет, аэродромы стратегической и тактической авиации, нефтеперерабатывающие предприятия и нефтебазы, обеспечивающие самолеты, бронетехнику, пусковые установки беспилотников, объекты промышленности России.

"Мы переходим на новый этап ведения войны: наносим удары в глубине России и нейтрализуем стратегические объекты и соответственно военные способности врага по осуществлению атак по территории Украины", – сказал Маломуж.

Он отметил, что ВСУ на фронте не только обороняются, но и контратакуют в Курской области. Это, по мнению генерала армии, немаловажный для переговорного процесса фактор.

Напомним, накануне в РФ дроны атаковали пороховой завод под Тамбовом, являющийся одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии.

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