"Украина перестанет существовать": Столтенберг описал, что будет в случае прекращения войны Зеленским

Если Зеленский перестанет воевать, то Украина перестанет существовать как независимое государство.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил – если Россия перестанет воевать, наступит мир. Однако если Украина перестанет воевать, то перестанет существовать как независимое государство.

Об этом генсек Альянса сказал на пресс-конференции 30 сентября, отвечая на вопрос о том, какой совет он бы дал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы призываем президента Путина прекратить войну. Он ответственен за то, что ее развязал, и на нем лежит ответственность ее закончить. Потому что если Россия прекратит воевать, будет мир. Если Зеленский и Украина прекратят воевать, то Украина прекратит существовать как независимое государство", – заявил Столтенберг.

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Он также заверил, что поддержка Украины со стороны НАТО не изменится после попытки аннексии Россией на территории государства.

"Мы не говорим о ситуации, где две равные стороны. С одной стороны есть агрессор, с другой стороны есть жертва агрессии, то есть Украина. Поэтому мы поддерживаем Украину и эта нелегальная аннексия украинских территорий ничего не меняет в природе этой войны", – сказал генсек Альянса.

Напомним, 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал документ, являющийся попыткой аннексировать оккупированные территории Украины.

Комментируя это, Столтенберг заявил, что НАТО никогда не признает оккупацию украинских территорий Россией, и осудил попытку аннексии.

Заметим, что после заявлений Путина Зеленский объявил, что Украина подаст заявку на вступление в Альянс по ускоренной процедуре.

Украина идет в НАТО: Зеленский подал ускоренную заявку

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