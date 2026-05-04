Украина перестраивает защиту от "Шахедов": Флэш объяснил новую концепцию

Российские "Шахеды" / © Украинское радио

Украина меняет подход к противодействию российским дронам. Если раньше основное внимание уделялось защите крупных городов и тыловых объектов, то теперь речь идет о создании многоуровневой системы перехвата вдоль границы, чтобы не позволять враждебным БПЛА заходить в глубь страны.

Об этом рассказал советник министра обороны, специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей Бескрестнов, известный как Флэш, в эфире Radio NV.

По его словам, российская армия постепенно расширяет зону поражения у украинских границ. Если раньше опасная полоса достигала примерно 10 километров, то теперь оккупанты пытаются бить на 30–40 километров, а кое-где и до 80 километров вглубь украинской территории.

Флеш объяснил, что цель врага — создать у границы так называемую мертвую зону, где не смогут нормально находиться ни военные, ни гражданские, а также не будут работать предприятия и инфраструктура.

"А сейчас мы видим, что они пытаются атаковать на 30-40 км и сделать мертвую зону, где никого не будет - ни военных, ни гражданских, ни одного производства, инфраструктуры. Сейчас видим, что они стали бить глубже в наши тылы - до 80 км", - сказал он.

Именно поэтому, по словам специалиста, Украина переходит в другую логику обороны. Речь идет не только о прикрытии отдельных городов, но и о системе, которая должна перехватывать российские дроны еще на подлете.

Флэш подчеркнул, что построение такой защиты требует времени, людей и техники. В первую очередь нужны экипажи перехватчиков, средства РЭС и радиолокационные станции, которых пока недостает.

"Для нас это вызов. Мы понимаем, что с этим делать, но это требует времени, а также ресурса, который у нас ограничен. Мы не можем очень быстро закрыть всю страну", - отметил он.

Отдельной проблемой является то, что россияне сменяют частоты, на которых работают их дроны. Поэтому Украине приходится адаптировать средства радиоэлектронной борьбы под новые диапазоны. По словам Бескрестнова, пограничные полосы пытаются закрывать дополнительными средствами РЭБ, однако из-за большой протяженности границы их нужно очень много.

В то же время, как объяснил Флэш, помощь партнеров не может быстро закрыть эту потребность. Поставка даже сотен или тысяч единиц оборудования не решает проблему полностью, потому что потребности гораздо больше.

Новая концепция подразумевает размещение перехватчиков не точечно, а в несколько линий. Идея состоит в том, чтобы Шахеды сбивали еще до того, как они долетят до больших городов.

"Нужно построить эшелонированную защиту по всей нашей границе. Чтобы появившийся возле Днепра или Киева "Шахед" — это был форс-мажор. А наши перехватчики в несколько рядов будут пытаться сбить все "Шахеды", которые заходят на украинскую территорию", — пояснил он.

По словам специалиста, сейчас происходит фактическая перестройка всей системы противодействия дронам, ведь предыдущая модель уже не соответствует новой тактике врага.

Флеш также сообщил, что Украина уже применяет дистанционное управление перехватчиками. Это означает, что операторы могут находиться в одном месте, а сами перехватчики будут работать по целям в сотнях километров от них.

"Мы сейчас пытаемся делать дистанционное управление – это круто и уже действительно работает. Это когда операторы находятся в одном месте, а перехватчики работают по БПЛА в другом месте", – сказал он.

В то же время, перехватчики не могут эффективно работать без радаров. Именно радиолокационные станции позволяют определить цель и направить по ней перехватчик. По словам Флеша, Украина уже производит такие дроны, однако собственного производства необходимых РЛС пока нет.

"Без радиолокационной системы они не работают вообще, потому что не понимают, где тот "Шахед". А у нас нет в стране производства этих радиолокационных станций. Мы их закупаем за границей", - отметил он.

Флэш добавил, что схожая проблема есть и у России, однако ей в этом помогает Китай. Украина же не может делать такую ставку, поэтому вынуждена искать другие источники и параллельно наращивать собственные возможности.

Напомним, 2 марта 2026 года Кабинет Министров расширил возможности защиты объектов критической инфраструктуры от воздушных атак. С тех пор предприятия, независимо от формы собственности, могут создавать собственные группы противовоздушной обороны.

В то же время, частная ПВО не работает автономно — она интегрирована в общую систему обороны и действует под управлением Воздушные Силы ВСУ.

В апреле в Харьковской области группа частной противовоздушной обороны впервые сбила реактивный беспилотник, который двигался со скоростью более 400 км/ч.

