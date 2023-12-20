Украина перевооружается к 2024 году – новыми бригадами, но устаревшими танками: Forbes

Украина формирует и оснащает новые механизированные и бронетанковые бригады ВСУ в рамках более широкого плана набора и призыва новых войск, поскольку заканчивается второй год полномасштабной войны, а законодатели-республиканцы в Соединенных Штатах откладывают крайне необходимую военную помощь.

Об этом пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Как отмечает журналист, в состав новых подразделений ВСУ вошли пять механизированных бригад — 150-я, 151-я, 152-я, 153-я и 154-я, а также 5-я танковая бригада, которая до недавнего времени не имела танков.

У механизированных бригад есть войска и стрелковое оружие, но до прошлой недели было непонятно, какой техникой они могут управлять.

"Видео, обнародованное 12 декабря Минобороны Украины, намекает на то, что 154-я бригада получает захваченные российские танки Т-62. Т-62 выпуска 1960-х годов является одним из старейших танков в масштабной войне. Но никого не должно удивлять, что обе армии — российская и украинская — все больше и больше полагаются на устаревшие танки, чтобы придать огневую мощь вновь сформированным подразделениям", — говорится в материале.

За 22 месяца тяжелых боев россияне потеряли около 2500 танков; украинцы потеряли 700. Для обеих армий эти потери составляют около двух третей танков, которые они имели в начале полномасштабной войны в феврале 2022 года.

"Ни одна сторона не может построить или приобрести из-за границы достаточно современных танков, чтобы компенсировать свои потери. Обе стороны все больше зависят от старых танков, которые они изымают из хранения или, в случае Украины, захватывают в России", — пишет Дэвид Акс. .

Кремль восстановил сотни танков Т-62 с прошлого года, и сделал все возможное, чтобы улучшить самые плохие недостатки танков.

На видео, распространившемся в соцсетях в конце прошлого месяца, изображен российский Т-62 с динамическими блоками брони, противодронной обоймой и передними минными плугами.

Улучшенный бронированный Т-62 с элементами разминирования появился в социальных сетях спустя всего несколько дней после того, как в Сети появились фотографии, на которых изображен один из самых модернизированных Т-62. Этот вариант четырехместного 42-тонного танка имеет динамическую броню, которую техники, очевидно, позаимствовали у современного танка Т-90, а также современный прицел наводчика 1ПН96МТ-02 для 115-миллиметровой пушки.

"Если у этих дополнений и есть недостаток, так это то, что все Т-62, пожалуй, до сих пор имеют оригинальные дизельные двигатели мощностью 620 лошадиных сил, которые производят гораздо меньше мощности, чем современный танковый двигатель. Улучшенный Т-62 также тяжелее и медленнее Т-62. В бывших российских Т-62, которыми оперирует украинская 154-я механизированная бригада, очевидно, отсутствуют эти обновления. Но дополнительная броня может быть в работе", — отмечает военный обозреватель.

"Однако не следует зацикливаться на танках. Несмотря на то, что танки с их балансом мобильности, защиты и огневой мощи все еще имеют значение, но больше всего в Украине сейчас имеют значение беспилотники, артиллерия и мины.

Армия, которая может управлять наибольшим количеством беспилотников, стрелять больше артиллерии и заложить больше мин, имеет преимущество в обороне. Армия, которая сможет сбить или разрушить наибольшее количество беспилотников, подавить вражескую артиллерию и разминировать плотные минные поля может получить наступательное преимущество.

"Пока мины, артиллерия и беспилотники доминируют на поле боя, для обеих армий не должно иметь большого значения, являются ли их танки 60, 40 или 20 летними", — резюмирует Дэвид Акс.

Напомним, западные аналитики сделали неутешительный прогноз – "У Украины есть серьезные проблемы на войне".

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