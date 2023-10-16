Украина пережила массированный обстрел: как прошла ночь в регионах

Ночь на 16 октября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами. Россияне атаковали города дронами и ракетами.

Ситуация в регионах по состоянию на 9:00 по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: ночью враг атаковал регион "шахедами". В области работали силы ПВО. Разрушений и пострадавших нет.

Полтавщина: ночью враг атаковал ракетами и Миргородский район.

Попаданий в гражданскую или критическую инфраструктуру нет. Однако обломки ракеты повредили несколько частных домов. По предварительной информации, пострадали три человека, среди них - десятилетний ребенок. Все доставлены в больницу. Погибших нет.

Кировоград: ночью враг терроризировал область ракетами и дронами.

Работало ПВО. Есть ущерб, данные по попаданиям уточняются. Разрушений гражданской инфраструктуры нет.

Черниговщина: в сутки — 2 обстрела (5 взрывов). Враг дважды запускал неуправляемые авиационные ракеты – взрывы зафиксированы в Семеновской и Новгород-Северской громадах.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили 2 минометных обстрела Краснопольской громады. Зафиксировано 13 взрывов. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 85 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Шалыгинская, Юнаковская, Краснопольская громады. Без последствий.

Запорожская область: оккупанты нанесли 134 удара по 23 населенным пунктам области.

Зафиксировано 111 артобстрелов.

В результате артудара военнослужащих РФ по Малой Токмачке ранения получила 76-летняя женщина. Поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью агрессор атаковал область ракетами. Одну сбили военные из ПВК "Восток". Другая попала по территории Днепровского района.

Пять раз враг бил по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и РСЗО "Град".

В Никополе повреждены два магазина и кафе, частное предприятие, религиозное учреждение, транспортный объект, сквер. Изуродованы пятиэтажка, 3 частных дома, хозяйственная постройка, авто и остановка транспорта. Задел газопровод и 4 линии электропередач. Без света осталось почти полторы тысячи семей.

В Марганецкой громаде повреждены два дома, религиозный объект и электросети.

Вчера днем враг направил тяжелую артиллерию на два района Днепропетровской области. Никопольский и Криворожский.

Из-за обстрелов были обесточены и некоторые дома в Грушевской громаде Криворожского района; специалисты возобновили сети.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийских и минометных обстрелов врага потерпели Уды Богодуховского района, Волчанские Хутора, Гатище, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам.

Вчера утром в пгт Боровая Изюмского района госпитализирована 65-летняя женщина, которая получила ранения в результате обстрела.

Вечером враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Чернещина в Изюмском районе. Поврежден частный дом. Пострадавших нет.

В с. Каменка Изюмского района парень 14 лет наступил на мину типа "Лепесток". Госпитализирован с травматической ампутацией стопы.

Луганщина: выросло количество авиационных ударов врага по освобожденным селам.

За сутки противник совершил 136 обстрелов (563 снаряда).

Донетчина: за прошедшие сутки под огнем находились 18 населенных пунктов.

Повреждены 25 жилых домов (из них 3 – многоквартирные), цех ООО "Универсал-Керам", хозяйственная постройка, гараж, 3 гражданских автомобиля, ЛЭП, трансформаторная подстанция, здание Дворца культуры, грузовой автомобиль, церковь, котельная, газовая труба.

В Донецкой области за сутки: 4 раненых.

Николаевщина: вчера днем и сегодня ночью враг наносил артиллерийские обстрелы и с РСЗО по г. Очаков Очаковской громады и его побережью. Пострадавших нет.

Также вчера вечером зафиксированы вражеские артиллерийские обстрелы по населенному пункту Куцурубской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 97 обстрелов (514 снарядов), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (40 снарядов).

Россияне попали в районы 31 населенного пункта области; здание учебного заведения в Бериславском районе; предприятие в Херсонском районе; предприятие в Херсоне.

Прошлой ночью в результате удара по Кизомису под огонь попал 79-летний местный житель.

Его с тяжелыми травмами госпитализировали. Медики провели операцию и продолжают бороться за его жизнь.

Вчера утром оккупанты снова обстреляли Херсонщину из авиации. Выпустили две управляемые авиабомбы по пригороду Херсона. Есть попадание в жилые дома и объект инфраструктуры.

Еще 21 КАБ выпущен по восьми населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов.

Россияне накрыли огнем Золотую Балку. Зафиксировано около 28 "прилетов".

Было попадание в частный дом и хозяйственные постройки. Также повреждено здание детского сада.

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