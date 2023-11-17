Украина пережила ночную атаку россиян: какая ситуация в регионах с утра

В Херсонской области за сутки — шесть погибших.

Ночь на 17 ноября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Хмельнитчина: вчера во время утренней воздушной тревоги в области по враждебным целям работали наши силы ПВО. В результате сбития одной из воздушных целей обломки повредили грузовой автомобиль. Водитель получил незначительные телесные повреждения. Кроме того, на территории продовольственных складов есть повреждения от обломков. Ущерб устанавливается.

Черниговщина: в сутки — 3 обстрела (15 взрывов). Враг из минометов стрелял по Новгород-Северскому и Корюковскому районам. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Выпустили 6 групп “Шахедов”! ПВО отработало! Все, что известно о ночной атаке на Украину

Сумщина: ночью россияне совершили минометный обстрел Юнаковской громады. Зафиксировано 3 взрыва. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 70 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Великописаревская, Эсманская, Дружбовская громады. Без последствий.

Запорожская область: 118 ударов в сутки — россияне вели огонь по 21 населенному пункту Запорожской области. Поступило 24 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Днепропетровщина: более 15 вражеских снарядов за вчерашний день прилетело в Никопольщину. Агрессор совершил два обстрела – бил из тяжелой артиллерии по самому Никополю и Марганецкой громаде. Повреждена линия электропередач.

Ночью российская армия снова била по Никопольщине. Из артиллерии сначала враг попал по районному центру. Затем – по одному из сел Марганецкой громады. Обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: ночью враг обстрелял пгт. Купянск-Узловой Купянского района, горела хозяйственная постройка. Пострадавших нет.

Также враг обстрелял г. Купянск, повреждены 3 частных дома и 2 хозяйственные постройки. Вчера враг нанес удар КАБ по пгт Борово Изюмского района. Повреждены здания Государственной пожарно-спасательной части, 2 автомобиля.

Луганщина: враг вчера безуспешно попытался штурмовать наши позиции в Белогоровке. Не преуспевают россияне и в Серебрянском лесу, поэтому практически ежесуточно совершают туда авиационные налеты.

За сутки противник совершил 137 обстрелов (531 снаряд).

Донетчина: под огнем минувших суток — 8 населенных пунктов: Авдеевка, Курахово, Торецк, Покровск, с.Антоновка, с.Орловка, с.Соловьево

Поврежден жилой дом, сеть теплоснабжения, трансформатор, электросеть 35 кВт, складское помещение, магазин. За сутки в Донецкой области: 2 раненых.

Одесская область: ночью противник атаковал десятью ударными БпЛА типа "Shahed".

В результате боевой работы девять вражеских ударных БпЛА уничтожены в пределах нескольких областей, среди которых и Одесская.

Николаевщина: ночью в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен ударный БпЛА типа "Shahed-136/131".

Вчера вражеские обстрелы фиксировались по открытой территории сел Солончаки и Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет.

Также вчера под артиллерийским огнем было г. Очаков Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 58 обстрелов (347 снарядов), из них по г. Херсон — 5 обстрелов (43 снарядов).

Россияне попали в районы 22 населенных пунктов области; админздания и магазин в Херсонском районе; медицинское учреждение, магазин, заправочные станции и автомойку в Херсоне.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Канонада не стихала! Враг обстрелял Херсон и области! Травмированные умирают в больницах

Вчера враг ударил по Корабельному району Херсона. В результате очередного обстрела пострадали двое херсонцев. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 68-летний мужчина. В момент вражеского удара он находился в здании. В больницу каретой "скорой" доставили 54-летнюю женщину. Пострадавшей оказывают помощь.

Также вчера российская армия массированно ударила по Белозерке. Два человека погибли, еще трое – ранены. Вражеским огнем повреждены жилые дома и продуктовый магазин. Уничтожен и объект критической инфраструктуры. Пока Белозерка и окрестные села без электроснабжения.

В результате массированного артиллерийского обстрела Херсона вчера — трое погибших и шесть раненых.

Враг бил по жилым кварталам Центрального и Днепровского районов города. Повреждены дома, автомобили, АЗС и автомойка.

Самая младшая раненая – 15-летний ребенок. Она попала под обстрел вместе со своей родственницей, 52 года. Обоих пострадавших госпитализировали.

Из-за российских обстрелов Херсон частично обесточен. Без света остались некоторые районы города. Всего за сутки в области: 6 человек погибли, еще 10 получили ранения, из них один ребенок.

Напомним, сегодня ночью россияне снова атаковали украинские города. Обо всех подробностях атаки читайте в новости.

Читайте также: