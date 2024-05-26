Украина переживает самый тяжелый момент в войне – The New Yorker об успехах РФ

В издании отмечают, что РФ ежемесячно набирает в свою армию до тридцати тысяч новых солдат и сумела наладить снабжение войска снарядами. У Украины же с этим – проблемы.

Украина переживает самый тяжелый момент в полномасштабной войне, а боевые действия на фронте меняются в пользу России.

Об этом говорится в статье The New Yorker.

Чего смогла достичь РФ

В издании отмечают, что Кремль пополнил свою армию призывом на срочную службу и финансовыми стимулами для контрактников, набирая ежемесячно до тридцати тысяч новых солдат. Треть государственного бюджета РФ тратится на оборону и сохранность.

По оценкам НАТО, Россия производит три миллиона артиллерийских снарядов в год — это более чем вдвое больше, чем все страны-члены НАТО вместе взятые могут предоставить Украине.

Российская армия научилась использовать беспилотники и средства электронного противодействия, чтобы помешать новинкам Украины на поле боя, а ВВС модернизировали полуторатонные КАБ с GPS-навигацией, чтобы создать "планирующие бомбы", которые используются для уничтожения военных формирований и целых городских кварталов.

Прилет КАБа по частному сектору Волчанск.

Проблемы Украины

"Между тем Украина переживает самый тяжелый момент в войне", — считает The New Yorker.

В издании напоминают, что месяцами республиканцы в Конгрессе блокировали принятие нового пакета помощи и украинские запасы всего – от зенитных ракет до артиллерийских снарядов – стали дефицитными.

По разным оценкам, у российских войск сейчас преимущество в артиллерийских обстрелах десять до одного.

С разряженной противовоздушной обороной украинские города – прежде всего Харьков – выдержали сильнейшие нападения с начала войны. Ракетные удары вывели из строя электросети по всей стране.

В конце апреля Конгресс наконец-то одобрил пакет помощи. Однако авторы The New Yorker уверены, что импульс войны уже изменился, и, в любом случае, помощь не может достичь поля боя сразу.

Кроме того, на прошлой неделе украинское правительство впервые распорядилось об отключении электроэнергии по всей стране.

Мобилизация в Украине

Но отсутствие оружия – это только одна из проблем Украины. Издание напоминает о проблемах с мобилизацией в Украине и нехватке личного состава на фронте.

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"Если в первые дни войны не было недостатка в людях, которые хотели записаться в бой, то теперь найти желающих новобранцев стало гораздо труднее. Недовольство растет, поскольку призыв касается преимущественно тех, кто, как правило, несет на себе бремя боевых действий в любое время. Людей из более сельских регионов, менее образованных, относительно менее обеспеченных", – пишут в издании.

Авторы статьи отмечают, что демобилизации до сих пор нет, поэтому те, кого призывают, опасаются, что им дают билет в один конец.

"Это не является привлекательной перспективой в жестокой войне на истощение, которая, по данным американской разведки, убила семьдесят тысяч украинских солдат. И, как и в случае с поступлением долгосрочного американского оружия, новым законам нужно время, чтобы изменить реальность на поле боя", – отмечают в The New Yorker.

Последствия

Именно в этом окне возможностей Россия начала свое нынешнее наступление на Харьковщине.

Кроме того, администрация Байдена, опасаясь эскалации, запрещает использовать оружие США против целей на суверенной территории России. Но, утверждают украинские чиновники, именно оттуда Россия сейчас наносит удары.

По мнению авторов статьи, если РФ добьется успехов на Харьковщине и российская артиллерия снова окажется на расстоянии огня от Харькова, то Путин будет атаковать город с новой силой.

Диктатор надеется, что на фоне эскалации Запад прекратит свою поддержку Украины, что приведет к политическим изменениям в Киеве, а Зеленского заменят на симпатизирующих Москве.

"Но такой результат неизбежен. Как показывает история с Волчанском, траектории войн могут неоднократно меняться", — подытожили в издании.