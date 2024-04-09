Украина планирует использовать "вторсырье" для производства боеприпасов: что предлагают делать

Использование дистанционно управляемых комплексов для разминирования территорий позволит безопасно превратить взрывчатку во "вторсырье" для производства новых боеприпасов.

В ходе состоявшихся во вторник, 9 апреля, комитетских слушаний "Восстановление Украины по европейским принципам зеленого восстановления" заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир заявил, что есть возможность производить новые боеприпасы с использованием снарядов, утилизированных во время разминирования территорий. По его словам, это будет безопасно и экологично.

Об этом сообщили на сайте Минобороны.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность применения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для разминирования освобожденных территорий. Именно такие дистанционно управляемые машины позволят использовать полученные продукты утилизации повторно в производстве новых боеприпасов для ВСУ.

Юрий Джигир отметил, что, несмотря на активные боевые действия, Минобороны усиливает системы экологического управления отходами. Это очень важно, потому что около 20% территорий Украины, без учета зоны активных боевых действий, загрязнены взрывчаткой. Это до 2 млн гектаров полей в освобожденных регионах и 6 млн га на временно оккупированной территории, нуждающихся в разминировании.

"По разным оценкам, не детонируют более 20% выпущенных боеприпасов. К этому следует добавить активное применение мин. Что делать дальше? Мы видим, что существуют технологические решения, пытаемся запустить мобильные комплексы по утилизации боеприпасов", – пояснил Юрий Джигир.

Такие беспилотные комплексы широко используются в странах, где велись боевые действия и остались заминированные территории. Замминистра отметил, что Украина сейчас ищет возможности для получения таких комплексов.

"Сильные стороны этой инициативы: комплексы мобильные, перемещение и утилизация – безопасны. Они позволяют повторно использовать полученные продукты утилизации для производства новых боеприпасов", – отметил Юрий Джигир.

Использование таких машин позволит снизить нагрузку на экосистему, поскольку тогда найденную взрывчатку можно будет превратить в "вторсырье", что уменьшит загрязнение окружающей среды.

Чтобы реализовать эту инициативу, Минобороны готовит соответствующие законодательные изменения. В подготовке пилотного запуска проекта принимают участие подразделения и организации, осуществляющие гуманитарное разминирование украинских территорий.

Напомним, как в Украине разминируют освободившуюся землю. В Министерстве защиты окружающей среды утверждают, что более двух триллионов гривен ущерба россияне уже нанесли экологии Украины во время полномасштабной войны.

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