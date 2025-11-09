ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
191
Время на прочтение
1 мин

Украина планирует масштабный заказ Patriot в США - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина планирует заказать 27 систем ПВО Patriot в США, а европейские страны могут временно предоставить свои комплексы.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Patriot

Patriot

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует заказать 27 систем противовоздушной обороны Patriot у американских производителей.

Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, Киев тесно сотрудничает с международными партнерами по усилению защиты украинского неба от постоянных российских атак беспилотниками. В то же время Великобритания и ряд союзников исключают возможность отправки истребителей для патрулирования воздушного пространства над центральной и западной частями Украины — это одна из давних просьб Киева.

"Мы хотим заказать 27 систем Patriot в США. Но также европейские государства могут временно передать Украине свои комплексы", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что работа над укреплением ПВО продолжается постоянно, ведь Россия все чаще атакует энергетическую инфраструктуру в преддверии зимы.

На вопрос журналистов The Guardian, делают ли ЕС и Великобритания достаточно для поддержки Украины, Зеленский ответил:

"Никогда не бывает достаточно. Достаточно - когда кончается война. И когда Путин понимает, что должен остановиться".

Президент также отметил, что имеет теплые отношения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и находится в "постоянных контактах" с Лондоном.

"Это не касается его лично", - добавил Зеленский, комментируя вопрос недостаточного уровня помощи.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot, что явилось результатом договоренностей с Германией.

Дата публикации
Количество просмотров
191
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie