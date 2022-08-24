Украина победит, а НАТО будет помогать на этом пути: глава Военного комитета Альянса поздравил с Днем Независимости

Глава Военного комитета НАТО, лейтенант-адмирал Роб Бауэр, поздравляя украинцев с Днем Независимости, заверил, что Альянс будет поддерживать Украину до полной победы.

Он выразил восхищение мужеством украинцев, уже полгода защищающих страну от российских оккупантов.

Слово-поздравление лейтенант-адмирал сказал 24 августа.

"Российские силы представления не имеют, за что они воюют. Вы – знаете! Мы видим это в том, с какой молниеносной скоростью и эффективностью украинские военные овладевают новыми вооружениями", – сказал он.

Бауэр уверен, что Украина выиграет в войне, а Россия потерпит позорное поражение: "Украина будет победителем в этой борьбе! И вы можете рассчитывать на поддержку НАТО на каждом шагу этого пути! Слава Украине!".

Напомним, в среду, 24 августа, президент США Джо Байден объявил самый большой пакет военной помощи с начала широкомасштабной войны. Лидер Америки объявил о предоставлении Украине пакета помощи на 3 млрд долларов. В него входят современные системы ПВО, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением VAMPIRE.

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