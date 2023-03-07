"Украина победит Россию": швейцарский эксперт назвал дату разгрома оккупантов в войне

Швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп уверен, что Москва проигрывает войну, начатую диктатором РФ Владимиром Путиным. Его анализ свидетельствует о том, что "в октябре этого года Украина победит Россию".

Своим прогнозом Маркус Кеупп поделился в одном из интервью.

"Вопрос не в том, победит ли Украина Россию, а в том, когда. Стратегический уже проигран", — сказал швейцарский военный эксперт.

По словам Маркуса Кеуппа, "Россия скоро потратит свои резервы, а Украину поддерживает Запад, у которого больше огневой мощи". По его мнению, "скорость разрушения" РФ чрезвычайно высока и она "выше, чем во время Второй мировой войны".

Эксперт подчеркивает, что войска, которыми управляет Кремль, ежедневно несут большие потери на фронте. Кеупп отмечает, что сейчас погибло много российских танкистов, а в мобилизованных солдат - низкая боевая ценность.

Таким образом, основываясь на детальном анализе, эксперт прогнозирует, что уже "в октябре этого года Украина победит Россию".

В то же время, после проигрыша РФ Пекин воспользуется слабостью Москвы.

"Россия станет дешевой автозаправочной станцией Китая, пока ее не иссякнут, а затем Китай покинет", — прогнозирует он.

Напомним, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что контрнаступление Украины может начаться весной.

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В ISW заявляют, что контрнаступление ВСУ, скорее всего, может произойти уже весной 2023 года. Впрочем, предоставление военной помощи Западу является одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов также заявлял, что следующие три месяца войны на фронте будут очень активными и разрешат дальнейшее течение событий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

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