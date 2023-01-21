Украина победит в 2023 году: в разведке заявили о неизменности оценок войны после заявления генерала Милли

Оценки ГУР Минобороны Украины о возможности победы в войне в 2023 году остаются неизменными, и государство имеет трезвое и адекватное понимание ситуации и своих способностей.

Об этом пресс-секретарь ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Отметим, что Юсов прокомментировал заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли после восьмого заседания в формате "Рамштайн". Так, генерал сказал, что Украине будет очень и очень трудно изгнать оккупантов со всех территорий в 2023 году.

"Те оценки, которые давались (украинской разведкой – ред.), остаются неизменными. Есть задачи и, несмотря на их сложность, большой ценой украинцы освобождают собственные территории", – прокомментировал заявление Милли спикер ГУР.

Он также напомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ многие на Западе вообще не ожидали, что Украина выстоит. А позже многие не верили, что ВСУ удастся освободить большую часть захваченных территорий, в частности Херсон.

"Украина освобождает и продолжит освобождать собственные территории. Да, это будет сложно, но это неизбежно", – подчеркнул Юсов.

Он добавил, что Украина по этому вопросу постоянно контактирует с партнерами, государствами-членами НАТО и другими правительствами, организациями.

"Поверьте, есть адекватная и трезвая оценка ситуации, адекватные и трезвые задачи для Сил обороны и понимание, что мы можем. Так вот, мы действительно можем освободить наши земли", — заверил представитель украинской разведки.

Напомним, о том, что Украина победит в войне в 2023 году, заявлял сам глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. В частности, он сказал: "Я убежден, что этот год станет годом победы".

Кроме главного разведчика страны, и советник главы ОП Михаил Подоляк уверял, что война в Украине закончится в 2023 году и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается.

Однако даже в случае поражения России в войне ее планы останутся неизменными и у нее дальше будут аналогичные амбиции. Об этом предупредил глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

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