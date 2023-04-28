Украина под массированным обстрелом и усиление поддержки трибунала против РФ: главные новости ночи 28 апреля

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Главные новости ночи 28 апреля 2023 года от ТСН.ua:
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Украина оказалась под массированным ракетным обстрелом: все подробности ночной атаки Читать далее –>
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США на этой неделе обсудят с союзниками ускорение помощи Украине – Пентагон Читать далее –>
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Государство-сосед Украины поддержало создание трибунала касательно преступлений РФ Читать далее –>
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Польша упростила экспорт БпЛА в Украину Читать далее –>
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У места взрывов на "Северных потоках" заметили специальное судно Читать далее –>
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