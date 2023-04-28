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Украина под массированным обстрелом и усиление поддержки трибунала против РФ: главные новости ночи 28 апреля

Дата публикации
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5114
Время на прочтение
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Украина под массированным обстрелом и усиление поддержки трибунала против РФ: главные новости ночи 28 апреля

Фото: ТСН.ua

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Главные новости ночи 28 апреля 2023 года от ТСН.ua:

  • Украина оказалась под массированным ракетным обстрелом: все подробности ночной атаки Читать далее –>

  • США на этой неделе обсудят с союзниками ускорение помощи Украине – Пентагон Читать далее –>

  • Государство-сосед Украины поддержало создание трибунала касательно преступлений РФ Читать далее –>

  • Польша упростила экспорт БпЛА в Украину Читать далее –>

  • У места взрывов на "Северных потоках" заметили специальное судно Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
5114
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