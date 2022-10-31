Украина под обстрелами РФ: на Банковой отреагировали на массированную ракетную атаку оккупантов

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку россиян, которую оккупационные войска совершили утром 31 октября по Украине.

Об этом Ермак написал в Telegram.

Глава ОПУ подчеркнул, что Украина непременно выдержит, а поколения россиян будут расплачиваться за преступления РФ в Украине.

Ермак призвал международное сообщество отреагировать на очередную атаку России на мирные объекты, предоставив Украине больше оружия и введя против РФ еще более жесткие санкции.

"российские неудачники продолжают воевать с мирными объектами. Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте. Оружие, санкции, наказание врага", — говорится в его сообщении.

Атака россиян 31 октября

Утром понедельника, 31 октября, в регионах Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. По предварительным данным, армия РФ выпустила по Украине 15 ракет по акватории Каспийского моря.

Незадолго после этого взрывы прогремели в Киеве. Часть столицы осталась без света, в некоторых районах нет воды, сообщил городской глава Кличко.

Глава ОВА Кулеба сообщил, что в области работает ПВО, ракетная атака продолжается.

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Также сообщается о "прилетах" в Харькове. Российские военные ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове, сообщил мэр Терехов.

В Черкасской области, как заявил глава ОВА Табурец, оккупанты обстреляли объект критической инфраструктуры региона.

По городу Запорожье также был нанесен удар. Российские оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры, в городе возникли отключения электроэнергии, сообщил и.о. городского головы Куртев.

В Винницкой области ПВО сбила российскую ракету, но ее обломки упали на гражданские объекты, сообщил руководитель ОВА Борзов. Погибших и раненых нет.