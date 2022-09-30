Украина подает заявку на вступление в НАТО — Зеленский

Украина 30 сентября подала заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

Об этом на своем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке. Мы делаем свой определяющий шаг, подписывая заявку Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО", — сказал президент Украины.

Напомним, Залужный провел разговор с главнокомандующим войсками НАТО.

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