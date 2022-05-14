"Украина, похоже, выиграла битву за Харьков": американские аналитики об уходе оккупантов с позиции

"Украина, похоже, выиграла битву за Харьков": американские аналитики об уходе оккупантов с позиции

Скорее всего, армия Российской Федерации решила полностью уйти со своих позиций вокруг Харькова.

В последние несколько дней российские подразделения преимущественно не пытались удержать свои позиции перед контратаками украинских сил, которые не позволили оккупантам захватить Харьков.

Об этом сообщают аналитики американского Института исследования войны (ISW).

"Таким образом Украина, похоже, выиграла битву за Харьков. Украинские силы не позволили российским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а затем выгнали их из-под города", – говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне попытаются удержать линию к западу от Волчанска. Таким образом, враг будет пытаться защитить свои наземные линии связи (GLOC) от Белгорода до Изюма. Впрочем, не понятно, достигнут ли они успеха, отмечают в ISW.

Основными усилиями военных государства-оккупантов остаются попытки окружить Северодонецк и Лисичанск с севера и с юга. Русские войска, наступавшие из направления Попасной, в течение суток не добились желаемого успеха.

Фото: ISW

"Мелкомасштабные и безуспешные атаки на южный край выступления возле Донецка продолжались, но без реального прогресса", — добавили в институте.

Впрочем, эксперты подчеркивают, что у Кремля может хватить дополнительной боевой мощи, чтобы компенсировать эти потери и продолжить наступление в достаточно широком масштабе.

Напомним, в Генштабе сообщали, что на Харьковском направлении оккупанты государства-террориств активных боевых действий не проводили. Россияне сосредотачивают основные усилия на обеспечении отвода своих войск от города Харьков. Кроме того, захватчики пытаются удерживать занятые позиции и маршруты снабжения.

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