Украина получала от партнеров 80% разведданных: в Politicо оценили, что же теперь

Пауза, как в вооружении, так и в обмене разведданными, может повлиять на усилия Украины достичь успехов на поле боя и может ограничить ранние предупреждения о приближении вражеских воздушных атак.

Украина 80% разведывательных данных получала от партнеров, преимущественно от США. Представитель ВСУ сообщил, что государство все еще получает определенные данные от западных партнеров, но не раскрыл деталей.

Об этом пишет Politicо.

США временно прекратили обмен разведывательными данными с Украиной после бурной беседы в Овальном кабинете между президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Четверо анонимных источников сообщили, что приостановка обмена разведданными началась через некоторое время после того, как администрация Трампа приостановила поставки оружия вечером 3 марта.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф отметил, что пауза может быть временной, но это попытка оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров.

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"Я думаю, что на военном фронте и в разведке пауза, которая позволила этому произойти, исчезнет, и я думаю, что мы будем работать бок о бок с Украиной, как мы это делаем, чтобы дать отпор агрессии, которая есть. Президент Трамп собирается привлечь каждого к ответственности за достижение мира во всем мире", — сказал он.

Знакомый с этим шагом помощник по нацбезопасности сказал, что пауза в обмене разведданными охватывает "все" и вступила в силу утром 4 марта после того, как Белый дом объявил о приостановке военной помощи Киеву.

Эта новость вызвала широкую тревогу на Капитолийском холме даже среди некоторых партнеров Украины, тесно связанных с Трампом.

"Меня очень волнует такая долгосрочная перспектива. Потому что это дает Украине преимущество. Но, надеюсь, все это прояснится", – сказал сенатор Линдси Грэм, призвавший Зеленского уйти в отставку после того, как президента выгнали из Белого дома.

Конгрессмен Джим Хаймс, главный демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, призвал к немедленному возобновлению обмена разведданными с Украиной.

"Я наблюдал, насколько критически важны были наши отношения разведки с нашими украинскими партнерами в удержании линии против неустанного и жестокого наступления России. Это спасло жизнь как украинских военнослужащих, так и мирных жителей", – сказал конгрессмен.

Военная разведка Украины не ответила на запрос издания о комментарии. В Офисе президента Украины отказались от комментариев.

80% разведданных Украина получала преимущественно от США

Знакомый с этим делом источник в украинской армии сказал, что ВСУ все еще получают некоторые разведданные от партнеров по состоянию на 5 марта, но отказался назвать конкретные страны. Анонимный собеседник сказал, что 80% разведданных Украины поступают из стран-союзников, преимущественно из США.

"Это неизбежно станет огромной неудачей для украинцев, я не думаю, что есть способ отрицать это. Британцы попытаются восполнить пробел. У нас есть пункты прослушивания в RAF Акротири, который является суверенным, у нас есть полеты Rivet Joint в этом районе. Но у нас, очевидно, нет всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить", – сказал Нил Барнетт, генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой компании по вопросам разведки.

В статье говорится, что пауза, как в вооружении, так и в обмене разведданными, может повлиять на усилия Украины достичь успехов на поле боя после начала контратак на Донбассе и недавних ударов по российским нефте- и газоперерабатывающим заводам. Это также может ограничить ранние предупреждения о приближении вражеских воздушных атак.

Мнения европейских чиновников разбегаются относительно того, были ли паузы в вооружении и разведке способом для Трампа выразить свое разочарование Зеленским в ожидании соглашения о полезных ископаемых или долгосрочным разрывом.

Некоторые европейские лидеры видят, что импульс в войне в некоторых аспектах медленно меняется в пользу Украины, но подчеркивают, что продолжение поддержки со стороны Европы и США остается критически важным.

К слову, по данным источников CBS в американской администрации, США приостановили обмен с Украиной тем, что они называют "летальными" данными, в частности информацией для целеуказания таких систем, как HIMARS.