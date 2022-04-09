Украина получила более 200 тысяч ампул антидота к химическому оружию

Препарат может приостановить действие отравления некоторыми нервно-паралитическими веществами.
Минздрав Украины заказал антидот к химическому оружию и гуманитарная организация Direct Relief заявила, ответила на этот запрос и направила 220 тыс. ампул препарата, который можно применить для смягчения последствий применения химического оружия.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
Препарат с названием "Атропин" может повысить частоту сердечных сокращений и помочь снизить выделение слизи в легких или дыхательных путях человека. При достаточно быстром применении препарат может остановить действие отравления некоторыми нервно-паралитическими веществами.
"Direct Relief отправляет это лекарство с безоговорочной надеждой на то, что нападение, которое предполагает его применение, никогда не произойдет", — сказала директор Direct Relief по фармацевтическим и клиническим вопросам Алисия Кларк.
В гуманитарной организации добавили, что отправили груз в Украину в начале этой недели из своего фармацевтического склада в Санта-Барбаре, штат Калифорния.
Напомним, ранее расследователи выяснили, что российские оккупанты в городах, где тяжело прорвать оборону, могут использовать химическое оружие с нервным паралитическим действием – зарин. Что это за вещество как уберечься от химического оружия, читайте на ТСН.ua.
В Белом доме заявили, что США предоставят Украине оборудование на случай, если Россия развернет химическое или биологическое оружие.
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