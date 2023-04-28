Украина получила датчики для обнаружения ядерных взрывов: что это значит

Сеть специального оборудования будет развернута на всей территории страны и позволит определить параметры, место и последствия любого ядерного взрыва.

Соединенные Штаты устанавливают в Украине датчики, которые могут обнаруживать вспышки радиации от ядерного оружия или "грязной бомбы". Цель состоит в том, чтобы в случае применения Россией ядерного оружия на украинской земле вину Москвы можно бы было подтвердить.

Об этом сообщает The New York Times.

Команда поддержки ядерных чрезвычайных ситуаций (NEST), теневое подразделение атомных экспертов под руководством агентства безопасности, сотрудничает с Украиной, чтобы развернуть радиационные датчики, обучить персонал, контролировать данные и предупреждать о смертоносной радиации.

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В заявлении, полученном The New York Times в ответ на вопросы журналиста, агентство заявило, что сеть датчиков разворачивается "во всем регионе" и будет иметь возможность "охарактеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного взрыва". Кроме того, было сказано, что размещенные датчики лишат России "любой возможности использовать ядерное оружие в Украине анонимно".

Это может показаться ненужным шагом, учитывая особенность грибовидного облака. Но если оружие было доставлено грузовиком, танком или лодкой вместо заметной ракеты с траекторией полета, которую можно отследить, выяснить ее происхождение может оказаться почти невозможным.

Москва может неправдиво утверждать, что Киев совершил ядерный взрыв на поле боя, чтобы попытаться привлечь Запад к более глубокой помощи в войне. Но теоретически, имея сенсорную сеть, Вашингтон сможет указать на анализ ядерной атрибуции, чтобы определить, что Москва на самом деле совершила нападение.

Как пишет издание, развертывание сети датчиков обнаружения применения ядерного оружия свидетельствует о том, что США не считают невозможным такой сценарий развития событий.

Напомним, заместитель секретаря Совбеза России и один из рупоров Кремля Дмитрий Медведев заявил, что ядерное оружие имеет значение "скрепы" для государства, и пригрозил "враждебным странам" применением этого вооружения.

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