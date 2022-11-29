Украина получила еще одну французскую систему залпового огня LRU – Резников

Еще один французский РСЗО уже в Украине.

Украина получила еще одну французскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) LRU.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Четвертый брат Long Hand Family ("семейство длинной руки" – ред.) LRU из Франции, прибыл в Украину! Украинская армия теперь еще более мощная для сдерживания и уничтожения врага. Это видимый результат дружбы президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Франция передала Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale и реактивные системы залпового огня LRU.

Военная помощь Украине от партнеров

Во вторник, 29 ноября, стало известно, что Украина получила от Словакии 30 боевых машин пехоты БМП1.

Накануне сообщалось, что Германия создаст в Словакии центр по ремонту поставленного Украине оружия, которое используется на войне.

17 ноября парламент Швеции разрешил передать Украине до конца года оборонительные материалы на максимальную сумму более 287 миллионов долларов.

Великобритания подтвердила предоставление украинской армии ракет Brimstone.

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