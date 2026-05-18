Украина получила неожиданное преимущество при Трампе: генерал объяснил, что изменилось

Украина – США / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украина почти год не получала прямую военную помощь от США. Несмотря на болезненные последствия, в частности, недостаток ракет к системе Patriot и другого высокотехнологичного вооружения, эта ситуация заставила Киев активнее развивать собственный оборонно-промышленный комплекс и искать новые источники поддержки.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

Украина нарастила собственное производство оружия

По словам Райана, сокращение американской помощи имело как негативные, так и позитивные последствия. С одной стороны, нехватка средств противовоздушной обороны, особенно ракет Patriot, сделала украинские города более уязвимыми к российским баллистическим ударам и привела к росту числа жертв среди гражданского населения.

С другой стороны, такая ситуация подтолкнула Украину к более быстрому развитию собственного производства вооружения, в частности беспилотных систем и дронов-перехватчиков.

Райан отметил, что длившиеся годами процессы за последние 6–12 месяцев начали давать ощутимый результат.

"Множество факторов формируют то, что мы сейчас видим. Это может означать переломный момент в военной стратегии Украины. Этот поворот является плохим сигналом для России, но положительным для будущих мирных переговоров для украинского народа", — сказал он.

Европа становится ключевым партнером

Австралийский генерал подчеркнул, что на этом этапе для Украины особенно важна поддержка Европы — не только военная, но и финансовая.

По его словам, ЕС выделил Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, что должно усилить способность государства продолжать оборону и развивать собственные возможности.

Влияние США на Украину уменьшилось

Райан также считает, что из-за сокращения помощи Вашингтон потерял часть рычагов влияния на Киев, в частности в вопросе будущих мирных переговоров.

"Как сказал мне один высокопоставленный украинский военный — кто платит пианисту, тот и заказывает музыку. Если Украине кто-то будет оказывать большую помощь, то, вероятно, повлияет на ход мирных переговоров", — отметил генерал.

В то же время он подчеркнул, что влияние США не исчезнет полностью. Соединенные Штаты остаются мощным государством, которое и дальше помогает Украине обучением военных, разведданными и другими формами поддержки.

Кроме того, по словам Райана, Вашингтон имеет каналы связи с Китаем и Россией, что также сохраняет его вес в контексте войны и возможных переговоров.

Помощь США Украине — что известно

Ранее стало известно, что Конгресс США не будет принимать решение о новом крупном пакете финансовой помощи Украине, поскольку война, развязанная Россией, происходит "во дворе Европы".

Напомним, с момента избрания президентом США Дональда Трампа американская помощь Украине резко сокращается, а сама ее логика меняется: вместо безусловной поддержки — прагматический расчет. Европа, которая годами колебалась, вынуждена взять на себя основное финансовое бремя войны.

Тем временем европейские союзники США все больше озабочены работой программы PURL, в рамках которой страны НАТО закупают американское оружие для Украины. Причина — задержки с поставками, истощение запасов США из-за войны с Ираном и вопрос того, как Пентагон использует деньги партнеров.

