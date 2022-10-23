Украина получила новейшие системы ПВО Iris-T: как она работает и в чем ее особенность

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T, недавно переданный из Германии, уже стал на боевое дежурство.

Системы IRIS-T прибыли в Украину. Первый комплекс противовоздушной обороны IRIS-T производства Германии показал себя с очень хорошей стороны во время последних ракетных обстрелов и атак дронами.

Об этом во время общенационального телемарафона сообщил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

"Система только что поступила. Буквально несколько недель вступила в строй и выполняет задачи, результаты на поле боя неплохие. Система современная, новая. Но мы понимаем, что боеприпасов к ней немного. ВСУ немного проредили ряды воздушных целей (россиян — ред.) именно этой системой", — сказал он.

Спикер ПС ВСУ также отметил, что в условиях массированных воздушных атак Украине нужны другие системы и ракеты к ним.

"Вчера, 22 октября, 37 крылатых ракет ушли по Украине, 10 дронов-камикадзе сбиты. Оно имеет способность заканчиваться, поэтому правительство и просит Германию нарастить и производство, и поставки Украине именно этих ракет. Какие именно цели были сбиты этой системой — пока руководство молчит. Но сбили разные цели. Сообщим позже. Партнеры об этом знают, как работает, цели сбиваются. Проблема в том, что это всего одна система, которая может перекрыть воздушное пространство в радиусе себя 40 км. Это мало для нас, нам нужно больше", — отметил Игнат.

По его словам, система IRIS-T – новейшая система в мире, а с такой модернизацией, как пришла в Украину, фактически в одном экземпляре.

"Имеет мощный радар, мощные ракеты, работает в автоматическом режиме, уменьшается человеческий фактор делать ошибки. И это просто мощный комплекс, который лучше видит и точнее стреляет. Вот и все. Если сравнивать, например, с С-300 сбивает больше, думаю, минимум вдвое. Сейчас нет такой информации. Позже обнародуем", — сказал Игнат.

Iris-T – самая современная зенитная система Германии. Ракеты ПВО способны поражать цели на высоте до 20 км и расстоянии до 40 км.

Ранее стало известно, что союзники в войне против России помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.

Об этом договорились на шестом "Рамштайне" в Брюсселе, который состоялся в ответ на начавшуюся 10 октября массированную российскую ракетную атаку, когда российские ракеты попали по центру Киева, убив мирных жителей, и поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "достаточно продуктивной" встречу в формате "Рамштайн", которая 12 октября состоялась в Брюсселе.

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