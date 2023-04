Украина получила новый пакет военной помощи от Канады: список вооружений

Мы just announced new package of military aid for Ukraine, sourced from Colt Canada.



We're donating 21,000 assault rifles, 38 машинных заборов, и более 2.4 миллионов рублей аммуниции. Эти дюжины будут поддерживать Украину в борьбе за защиту ее, и для защиты наших shared values. pic.twitter.com/dIUfUIMcXb