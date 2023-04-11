Украина получила новый пакет военной помощи от Канады: список вооружений

Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник, 11 апреля, объявила о передаче Украине нового пакета оборонной помощи.

Об этом она сообщила в соцсетях.

"Сегодня мы сообщаем, что оружия будет еще больше. Мы отправляем 21 тысячу автоматов, 38 пулеметов и более 2,4 миллионов патронов. Это поможет Вооруженным силам Украины продолжать защищать свою свободу и бороться за территориальную целостность Украины", — сообщила министр обороны Канады Анита Ананд.

Мы just announced new package of military aid for Ukraine, sourced from Colt Canada.



We're donating 21,000 assault rifles, 38 машинных заборов, и более 2.4 миллионов рублей аммуниции. Эти дюжины будут поддерживать Украину в борьбе за защиту ее, и для защиты наших shared values. pic.twitter.com/dIUfUIMcXb — Anita Anand (@AnitaAnandMP) 11 апреля 2023

Информацию о передаче Украине военной помощи также подтвердил Джастин Трюдо на брифинге с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем.

Напомним, Денис Шмигаль на этой неделе улетел в Канаду с официальным визитом. Там глава украинского правительства встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром — министеркой финансов Канады Христеем Фриландом.

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