Украина получила от США 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике – Пентагон

Соединенные Штаты Америки передали Украине промышленные 3D-принтеры для печати запчастей к военной технике на поле боя

Об этом заявил помощник руководителя Пентагона по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант, передает "Голос Америки".

По словам представителя Министерства обороны США, такие специальные 3D-принтеры промышленного уровня были доставлены в Украину в августе. А уже на прошлой неделе украинцы завершили обучение работе с этими устройствами, добавил американский чиновник.

"Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части", — пояснил он.

ЛаПлант отметил, что наличие у украинской стороны данных принтеров совершенно меняет дело, поскольку устройства ускоряют процесс и открывают новые возможности.

"Вы можете делать отличные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически производить детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях", — обратил внимание представитель Пентагона.

Ранее западные СМИ сообщили, что в Украине производят ручные гранаты и гильзы для противопехотных бомб, отпечатанные на 3D-принтере.

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