Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украина получила от США первые 6 грузов с оружием против танков, самолетов и ракет

Дата публикации
Просмотры
3034
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украина получила от США первые 6 грузов с оружием против танков, самолетов и ракет

Associated Press

Всего запланированы поставки трех десятков новых американских грузов.

Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Украинские бойцы получат Javelin и Stinger.

Об этом сообщил на брифинге в среду, 30 марта, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, часть военной помощи, которой предусмотрены поставки около 30 грузов, уже поступила в Украину.

"Материалы поступают в регион ежедневно, включая последние 24 часа", — сказал Кирби.

Спикер Пентагона уточнил, что США обеспечивают украинцев оружием, в котором они больше всего нуждаются — в частности, противотанковыми и противовоздушными системами, очевидно, имея в виду Javelin и Stinger.

Кроме того, по его словам, ударные беспилотники Switchblade, ранее обещанные Украине, начнут поставлять "относительно скоро".

Напомним, США увеличили объемы вооружения, поступающего в Украину. В частности, ВСУ предоставят беспилотники-камикадзе, которые способны нанести значительный ущерб российским наземным подразделениям.

Читайте также:

Следующая публикация