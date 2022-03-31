Украина получила от США первые 6 грузов с оружием против танков, самолетов и ракет

Всего запланированы поставки трех десятков новых американских грузов.
Министерство обороны США передало для Вооруженных сил Украины первую партию из шести грузов для усиления боеспособности. Украинские бойцы получат Javelin и Stinger.
Об этом сообщил на брифинге в среду, 30 марта, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По его словам, часть военной помощи, которой предусмотрены поставки около 30 грузов, уже поступила в Украину.
"Материалы поступают в регион ежедневно, включая последние 24 часа", — сказал Кирби.
Спикер Пентагона уточнил, что США обеспечивают украинцев оружием, в котором они больше всего нуждаются — в частности, противотанковыми и противовоздушными системами, очевидно, имея в виду Javelin и Stinger.
Кроме того, по его словам, ударные беспилотники Switchblade, ранее обещанные Украине, начнут поставлять "относительно скоро".
Напомним, США увеличили объемы вооружения, поступающего в Украину. В частности, ВСУ предоставят беспилотники-камикадзе, которые способны нанести значительный ущерб российским наземным подразделениям.
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