Украина получила от США "умные" высокоточные авиабомбы JDAM: что о них известно

Генерал США подтвердил, что Украина получила высокоточные авиабомбы JDAM-ER и уже применяет против российских войск. "Умные" боеприпасы летят до 45 миль (72 км).

Об этом глава ВВС США в Европе Джеймс Гекер сказал для The War Zone.

"Недавно мы отправили некоторые высокоточные боеприпасы в Украину, которые имели некоторую увеличенную дальность и шли немного дальше, чем гравитационная бомба, и имели точную наводку", — сказал Гекер.

По его словам, что "умные" авиабомбы прибыли в Украину "за последние три недели", когда именно — не раскрыл деталей. Но подчеркнул, что общее количество JDAM-ER, которое сейчас находится в Украине, ограничено.

Издание пишет, что генерал Гекер подтвердил , что он говорил именно о JDAM-ER. Его комментарий о прибытии этого оружия в Украину около трех недель назад также совпадает с отчетом от 21 февраля Bloomberg о том, что американские военные работают над его доставкой.

JDAM: что это за боеприпасы и чем оно особенное

Joint Direct Attack Munition (JDAM) — комплект оборудования на основе технологии GPS, превращающей простые бомбы в корректированные. Разработали его для того, чтобы расширить область использования боеприпасов, улучшить их точность. А еще такое оборудование помогает экономить, ведь старых авиационных бомб много на вооружении практически любой страны, производит JDAM известная компания-авиапроизводитель Boeing, а разработка началась еще в 1992 году.

Как пишет Forbes, сейчас пилоты МиГ-29 из ВСУ за один вылет используют четыре неуправляемых бомбы или ракеты, чтобы уничтожать цели. Если их оснастить новейшим оборудованием JDAM, то можно будет уничтожать одну цель одной бомбой.

Напомним, что россияне применили новый тип управляемой авиационной бомбы.

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