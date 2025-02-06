Украина получила первые Mirage 2000 от Франции: на что способны истребители

Самолеты теперь будут участвовать в защите украинского неба.

Сегодня, 6 февраля, первые французские истребители Mirage 2000 прибыли в Украину.

Об этом сообщил в социальной сети X министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Передача боевых самолетов Mirage является долгожданным шагом, они обеспечат дальнобойные удары ракетами и будут выполнять задачи противовоздушной обороны.

По словам Лекорню, самолеты с украинскими пилотами, прошедшими многомесячную подготовку во Франции, теперь будут участвовать в защите украинского неба.

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон 6 июня 2024 года официально сообщил о передаче Украине истребителей Mirage 2000-5.

По данным французских СМИ, в первой партии будут три истребителя Mirage 2000-5, оснащенные крылатыми ракетами Scalp и бомбами AASM. В общей сложности Украина просила передать 12 таких самолетов.

Что известно о Mirage 2000

Версия Mirage 2000-5 разрабатывалась в начале 90-х годов с целью обновления бортовых систем самолета. Поставки серийных машин начались в 1997 году, пишет defence-ua.

Объективно главное – это то, что истребитель получил новую РЛС RDY от Thales с дальностью обнаружения типичных целей в 130 км, возможностью одновременно сопровождать восемь и обстреливать четыре из них (по другим источникам — 24 и 4 соответственно). Особенностью РЛС является качественное обнаружение целей на фоне земли.

Эти самолеты являются глубокой модернизацией Mirage 2000 от Dassault, который совершил свой первый полет в 1978 году, годом позже после МиГ-29. И в целом речь идет о легком однодвигательном истребителе, который в версии Mirage 2000-5 получил возможность бить по наземным целям управляемым вооружением, то есть стал полноценным представителем 4+ поколения истребителей.

К вооружению самолета добавлена новая на то время ракета "воздух-воздух" MICA от MBDA с заявленной дальностью уничтожения целей до 80 км. Напомним, что они производятся в двух вариантах: с инфракрасной и радиолокационной головкой самонаведения.

Самолет также получил встроенный комплекс РЭБ ICMS Мк 2 (по другим источникам именно французские Mirage 2000-5 его не получали), а также систему предупреждения об угрозах Samir DDM. Кабина прошла цифровизацию с установкой многофункциональных дисплеев.

Если присмотреться к Mirage 2000-5, то с точки зрения возможностей и задач, которые он может выполнять, оружие решает все. В частности, под этот самолет не встроено AIM-120 AMRAAM, которая в версии С-8 может уничтожать цели на дальности до 160 км. И хотя далеко не факт, что именно эта ракета прибудет с F-16, которые для ее полноценного использования еще предстоит обновить, возможности ракеты "воздух-воздух" MICA с дальностью 80 км сопоставимы с AIM-120 только очень ранних версий.

Кроме того, в море истребитель Mirage 2000 может использовать противокорабельную ракету Exocet, крылатую ракету SCALP для наземных атак большой дальности и противорадиолокационную ракету AS37 Armat с дальностью полета до 120 км.

Истребитель имеет новый радар RDY от Thales. Система может обнаруживать цель на расстоянии до 130 км, одновременно отслеживать восемь целей и бить по четырем из них.

Технические характеристики Mirage 2000:

размах крыльев — 9,13 м

максимальная скорость — 2340 км/ч

максимальная высота – 18 000 м

длина — 14,36 м

высота — 5,30 м

площадь крыла — 41 м²

вес: 7500 кг (пустой), 14 000 кг (снаряженный), 17 000 (максимальный взлетный)

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