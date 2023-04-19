Украина получила ПВО Patriot от трех стран: в Минобороны назвали, от каких именно

Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет.

В Украину прибыли системы противовоздушной обороны Patriot от Соединенных Штатов, Германии и Нидерландов.

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк.

"В Украину прибыли системы ПВО Patriot от США, Нидерландов и Германии. Такие системы ПВО позволят защититься от ударов российских крылатых ракет и БпЛА. Благодарим наших партнеров за существенное усиление противовоздушной обороны Украины", — отметил Павлюк.

Ранее министр обороны Резников подтвердил, что Patriot прибыли в Украину и заявил, что это событие – одно из важных в его жизни.

В конце марта сообщалось, что украинские военные на учениях в США уже овладели ПВО Patriot.

Напомним, в декабре 2022 года США объявили о передаче Украине ЗРК Patriot. Впоследствии о передаче этих систем ВСУ сообщили также Германия и Нидерланды.

Военный эксперт Сергей Згурец объяснял, что для защиты Киева от российских ракет требуется от двух батарей ЗРК Patriot. В целом же Украина требует от десяти батарей.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что одна батарея Patriot может прикрыть один большой город, например Харьков или Киев, однако это не будет гарантировать защиту на 100%.

Читайте также: