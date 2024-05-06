Украина получила ракеты для ЗРК Patriot – детали от министра обороны Испании

Украина уже получила ракеты в зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые были отправлены Испанией и другими западными союзниками.

Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время посещения казарм Санхенис и военного госпиталя в Сарагосе, цитирует газета El Mundo.

Число предоставленных ракет глава оборонного ведомства не уточнила.

Министр осудила использование Россией кассетных бомб против мирного населения и заявило о важности предоставления Украине ракет к системам противовоздушной обороны.

"Украина защищает свою целостность, защищает человеческие жизни, эти ракеты необходимы для противовоздушной обороны, и должно быть очень четко понятно, что они предназначены для Украины, чтобы защитить себя от нападений, которые она испытывает от России", — заявила Роблес.

Она отметила, что Испания будет и дальше поддерживать Украину и объединять усилия со своими союзниками по Европейскому Союзу и НАТО.

Напомним, обещанная немецким правительством система противовоздушной обороны Patriot попадет в Украину только через два месяца — не раньше конца июня. Впрочем, даже этот термин это лучший сценарий. Детальнее — по ссылке.

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