Украина получила шанс радикально модернизировать экономику и отстроить города, в которых не будет пробок – стратег

Разрушенные города и села построят и модернизируют с новой инфраструктурой.

Украине нужно не восстанавливать, а модернизировать экономическую, энергетическую, логистическую, дорожную, жилищно-коммунальную инфраструктуру в разрушенных городах и на это нужно сразу 300-400 миллиардов гривен.

Об этом в эфире ТСН отметил стратег и футуролог Андрей Длигач.

Он добавил, что потери Украины за восемь лет войны и те, что еще растут сейчас, предварительно составляют 500-600 миллиардов долларов, а активов, заморозивших на счетах русских в мире и в Украине недостаточные. К тому же он отметил, что российские средства будут разделены и между государствами, которые сейчас помогают Украине.

Однако Длигач убеждает, что "стертые" города и села могут стать для Украины новым толчком для развития. «Я скажу страшную вещь. За год до войны мы разработали национальную экономическую стратегию, реализовавшуюся в стране. Но в ней были ограничения, касающиеся старой инфраструктуры, которую невозможно было тотально модернизировать. А теперь мы получили шанс радикально модернизировать экономику Украины», – убеждает он.

Длигач отметил, что Украина может стать лучшей цифровой страной мира, а еще страной новой энергетики.

«Города украинские будут строиться децентрализованно и они будут с новыми путями логистическими. Украина избавится от пробок в больших городах, потому что будем создавать дорожную инфраструктуру и городах, и между городами. И то же касается и железных дорог, которые будут скоростными и мы решим нашу интеграцию в европейские пути», — отметил он.

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То же касается и возобновления производств, отметил он. Уверяет, что в Украине будут созданы условия, чтобы сюда ехали инвесторы по всему миру. "Украина будет лучшим местом для ведения бизнеса и в строительной отрасли, и в ІТ-отрасли, и в других отраслях. Украину ожидает очень быстрый рост", – убежден футуролог.

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