Украина получила системы NASAMS: Зеленский заявил, что их недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении от США зенитно-ракетных комплексов NASAMS. В то же время, он сказал, что этих систем еще недостаточно для закрытия воздушного пространства от российских ракет.

Глава государства поблагодарил президента США и Конгресс за эту противовоздушную оборону.

Об этом сообщает CBS.

"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресса за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", — отметил Зеленский.

Также читайте В Конгрессе США становится больше противников помощи Украине: журналисты WSJ назвали причины

Заметим, что комплексы NASAMS предназначены для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.

В августе сообщалось, что Минобороны США заказало 6 комплексов NASAMS для Украины.

Напомним, по оценкам военного эксперта Дмитрия Снегирева, полностью закрыть небо над Украиной в ближайшее время невозможно. И даже комплексы NASAMS кардинально не изменят ситуацию.

Следователи ООН в шоке: появились неопровержимые доказательства военных преступлений российской армии в Украине

Читайте также: