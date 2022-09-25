Украина получила системы NASAMS: Зеленский заявил, что их недостаточно

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о получении от США зенитно-ракетных комплексов NASAMS. В то же время, он сказал, что этих систем еще недостаточно для закрытия воздушного пространства от российских ракет.
Глава государства поблагодарил президента США и Конгресс за эту противовоздушную оборону.
Об этом сообщает CBS.
"Я хочу поблагодарить президента США Джо Байдена и Конгресса за то, что мы получили NASAMS. Это системы противовоздушной обороны. Но, поверьте мне, этого даже близко недостаточно", — отметил Зеленский.
Заметим, что комплексы NASAMS предназначены для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.
В августе сообщалось, что Минобороны США заказало 6 комплексов NASAMS для Украины.
Напомним, по оценкам военного эксперта Дмитрия Снегирева, полностью закрыть небо над Украиной в ближайшее время невозможно. И даже комплексы NASAMS кардинально не изменят ситуацию.
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