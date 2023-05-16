Украина получила Storm Shadow – в Пентагоне ответили, повлияет ли это на позицию США по дальнобойным ракетам

Спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что решение Великобритании передать Украине ракеты Storm Shadow не влияет на позицию США по предоставлению Киеву дальнобойного оружия.

Об этом он сказал на брифинге в понедельник, 15 мая.

"Вы знаете, как мы уже говорили, мы будем продолжать активные дискуссии с Украиной, с нашими союзниками и партнерами по их насущным потребностям в безопасности", — заявил он.

Представитель Пентагона также отметил, что США продолжат помогать Украине, в частности, артиллерией, средствами ПВО бронетехникой и боеприпасами.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что Украина получила ракеты Storm Shadow большой дальности.

Офис британского премьер-министра Риши Сунака сообщил, что Украина получит сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

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