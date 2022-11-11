Украина получит 100 тысяч артиллерийских снарядов, изготовленных в Южной Корее

Сеул придерживается моратория на поставку летального оружия для ВСУ, поэтому продажа состоится при посредничестве США.

США намерены приобрести 100 тысяч артиллерийских боеприпасов к 155-мм гаубицам у южнокорейских производителей оружия, чтобы предоставить их Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя Министерства обороны США.

Эта договоренность позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обещания не посылать летальную помощь Украине. Сеул предоставляет только нелетальную и гуманитарную помощь, такую как медицинские принадлежности и бронежилеты.

В заявлении, опубликованном в пятницу, 11 ноября, министерство обороны Южной Кореи заявило, что не изменило свою позицию по поставкам оружия в Украину, и считает, что "конечным получателем" боеприпасов являются Соединенные Штаты.

"Между американскими и корейскими компаниями продолжаются переговоры по экспорту боеприпасов, чтобы восполнить дефицит запасов 155-мм боеприпасов в США", — сообщили в министерстве.

В заявлении Пентагона отмечается, что Южная Корея имеет "оборонную промышленность мирового уровня, регулярно продающую [оружие и боеприпасы] союзникам и партнерам, включая США".

В Минобороны США подтвердили, что обсуждали "потенциальную продажу боеприпасов Соединенным Штатам южнокорейской неправительственной промышленной оборонной базой". Однако Пентагон не комментирует детали обсуждений, включая конкретные цифры или временные рамки.

Заявления Южной Кореи и США показывают, что соглашение, над которым работали месяцы, еще не завершено. Закупка такой большой партии артиллерийских боеприпасов очень чувствительна для Южной Кореи, особенно ввиду недавних запусков ракет и испытаний оружия, проведенных Северной Кореей.

Официальные лица подчеркнули, что соглашение между США и Южной Кореей не повлияет на боеспособность обеих стран.

С первых месяцев войны артиллерия принадлежала к ключевым вооружениям, предоставленным Украине в борьбе против российских войск. Украинские военные ранее полагались на 152-миллиметровые артиллерийские установки советских времен, но из-за того, что запасы боеприпасов закончились, США и западные страны перевели их на 155-мм гаубицы стандарта НАТО.

Недавно проблемой стали поставки боеприпасов, поскольку война приближается к 9-месячной отметке.

Напомним, недавно министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина за предоставленную новую партию вооружения.

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