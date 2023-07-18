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Украина получит бронемашины M113 от трех европейских стран, чтобы усилить контрнаступление

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Украина получит бронемашины M113 от трех европейских стран, чтобы усилить контрнаступление

Украина получит бронемашину M113 от трех европейских стран

Точно неизвестно, когда бронемашины прибудут в Украину, однако, вероятнее всего, это произойдет "в течение нескольких месяцев".

В ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран.

Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в своем Twitter.

"В ближайшее время мы поставим в Украину отремонтированные бронемашины M113", – написала она.

Министр отметила, что эта бронированная гусеничная машина, кроме прочего, помогает безопасно перевозить солдат.

"Так мы поддержим пехоту на земле", — добавила Оллонгрен.

Глава Минобороны Нидерландов отметила, что эти поставки будут осуществлены вместе с Бельгией и Люксембургом.

Следует отметить, что бронетранспортеры будут приобретены в промышленности и отремонтированы. Кроме того, Украина также получит необходимые запасные части. Количество БТР и сроки их передачи Украине традиционно не разглашаются, но указывается, что это произойдет "в течение нескольких месяцев".

Отметим, что M113 – это транспортное средство, используемое армиями многих стран мира для перемещения пехотинцев на поле боя из одной точки в другую. Эти БТР оснащены дистанционно управляемой системой вооружения. Также на машинах можно установить пулеметы.

Напомним, Великобритания изучает технологии захваченной в Украине российской техники. Это делают для того, чтобы узнать больше о том, как ему противостоять.

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Дата публикации
Просмотры
622
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