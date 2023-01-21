Украина получит необходимую технику от союзников: следующий "Рамштайн" будет авиационным – ОП

У Зеленского вчерашнее заседание "Рамшайна", во время которого был принят ряд важных решений для Украины, назвали бронетанковым, а следующее — будет авиационным.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига в эфире телемарафона.

"По моему твердому убеждению, и я уверен, что в этом мы все убедимся, этот "Рамштайн" создаст новую реальность. Я также убежден, что мы можем его неофициально назвать "бронетанковым Рамштайном", — сказал Сибига.

Он уверен, что Украина в ближайшее время получит от западных партнеров необходимое вооружение. Речь идет о танках, бронетехнике и авиации. По его мнению,

"И мы тоже очень надеемся. И сегодня президент во время своего выступления это озвучил, что следующий "Рамштайн" будет авиационным ", — считает заместитель главы ОП.

Восьмая встреча в формате "Рамштайн": краткие итоги

20 января на американской базе "Рамштайн" в Германии состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины, по итогам которого был объявлен новый пакет поддержки от иностранных партнеров. В частности, в этот пакет вошли средства ПВО и ракеты к ним, БТРы, БМП, внедорожники, вертолеты, гаубицы, самоходные артиллерийские установки, снаряды и британские танки.

Впрочем, участники заседания в Рамштайне не приняли решения о поставках Украине немецких танков Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус пояснил, что были аргументы "за" и "против", которые выдвигались разными странами. После этого в Бундестаге на германского канцлера Шольца посыпалась критика.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, следующее заседание в формате "Рамштайн" запланировано на середину февраля — примерно в то время, что и "министериум министров стран НАТО".

Новый "Рамштайн": эпопея из Leopard и удивительные выходки Германии

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