Украина получит новейшие системы ПВО NASAMS: Резников раскрыл детали

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что скоро в Украину должны поступить новейшие системы противовоздушной обороны.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины заканчивают курс обучения работы с норвежским зенитным ракетным комплексом NASAMS для уничтожения маневрирующих целей на малых и средних высотах, и вскоре эти системы противовоздушной обороны малого и среднего радиуса вступят на службу в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

"Вскоре ожидаем поставки первых систем ПВО NASAMS, наши воины заканчивают овладение техникой", – сообщил он.

По словам главы Минобороны, за время полномасштабной войны ВСУ получили такое западное оружие ПВО/ПРО:

первая из четырех немецких систем IRIS-T, которая уже защищает небо в Украине в неназванной локации

более 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов (Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak и Stormer)

десятки радаров разных типов

десятки БПЛА

Ранее стало известно, что союзники в войне против России помогут Украине создать многоуровневую интегрированную систему обороны, чтобы закрыть наше небо от вражеских ракет и беспилотников.

Об этом договорились на шестом "Рамштайне" в Брюсселе, который состоялся в ответ на начавшуюся 10 октября массированную российскую ракетную атаку, когда российские ракеты попали по центру Киева, убив мирных жителей, и поразили 30% украинской энергетической инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "достаточно продуктивной" встречу в формате "Рамштайн", которая 12 октября состоялась в Брюсселе.

Орки, держитесь: Украина получила 4 "HIMARS" и германскую систему ПВО "IRIS-T" - Резников

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