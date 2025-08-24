ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
418
Время на прочтение
1 мин

Украина получит новое оружие против воздушных атак: союзники объявили совместное решение

Норвегия и Германия договорились профинансировать покупку двух систем Patriot для Украины. Кроме того, Киев получит ракеты, радары и другие средства ПВО для защиты гражданской и критической инфраструктуры.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Patriot

Patriot / © Getty Images

Норвегия инвестирует около 7 млрд крон в проекты противовоздушной обороны для Украины. Эти средства вместе с германским финансированием пойдут на закупку двух батарей Patriot с ракетами и других современных средств защиты от воздушных атак.

О совместном решении правительств 24 августа сообщило Министерство обороны Норвегии.

Премьер-министр страны Йонас Гар Стере подчеркнул, что союзники работают совместно, чтобы "предоставить Украине сильные системы ПВО, которые помогут оградить мирных жителей и критическую инфраструктуру от российских обстрелов".

Кроме Patriot, Норвегия также профинансирует:

  • закупку радаров компании Hensoldt;

  • системы ПВО от Kongsberg

Министр обороны Туре Сандвик добавил, что подобные инвестиции критически важны для безопасности военных подразделений и энергетических объектов Украины.

Ранее сообщалось, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн. долларов США на инициативу под эгидой НАТО, чтобы обеспечить Украину американским вооружением, в том числе ракетами Patriot.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie