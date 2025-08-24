- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 418
- Время на прочтение
- 1 мин
Украина получит новое оружие против воздушных атак: союзники объявили совместное решение
Норвегия и Германия договорились профинансировать покупку двух систем Patriot для Украины. Кроме того, Киев получит ракеты, радары и другие средства ПВО для защиты гражданской и критической инфраструктуры.
Норвегия инвестирует около 7 млрд крон в проекты противовоздушной обороны для Украины. Эти средства вместе с германским финансированием пойдут на закупку двух батарей Patriot с ракетами и других современных средств защиты от воздушных атак.
О совместном решении правительств 24 августа сообщило Министерство обороны Норвегии.
Премьер-министр страны Йонас Гар Стере подчеркнул, что союзники работают совместно, чтобы "предоставить Украине сильные системы ПВО, которые помогут оградить мирных жителей и критическую инфраструктуру от российских обстрелов".
Кроме Patriot, Норвегия также профинансирует:
закупку радаров компании Hensoldt;
системы ПВО от Kongsberg
Министр обороны Туре Сандвик добавил, что подобные инвестиции критически важны для безопасности военных подразделений и энергетических объектов Украины.
Ранее сообщалось, что Швеция, Норвегия и Дания совместно выделят около 500 млн. долларов США на инициативу под эгидой НАТО, чтобы обеспечить Украину американским вооружением, в том числе ракетами Patriot.