Украина получит новую "Мрію": на предприятии "Антонов" рассказали о секретном строительстве самолета

Второй Ан-225 будет снабжен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета.

Государственное предприятие "Антонов" занимается строительством второго самолета Ан-225 "Мрия" вместо того, что был разрушен оккупантами в Гостомеле.

Об этом сообщил генеральный директор ГП "Антонов" Евгений Гаврилов, передает немецкое издание Bild.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета", — рассказал Гаврилов.

Гендиректор ГП "Антонов" отметил, что вторая "Мрія" готова уже на 30%. Стоимость работ оценивается в 500 млн евро, а собрать деньги на это помогает международный аэропорт Лейпциг/Галле, где временно базируется авиакомпания "Антонов".

Как россияне уничтожили АН-225 "Мрия"

В феврале во время бомбардировки аэропорта в Гостомеле под Киевом российские оккупанты сожгли самый большой в мире самолет "Мрія".

Позже командир экипажа крупнейшего в мире транспортного самолета Дмитрий Антонов записал видеообращение – он обвинил руководство "Антонова" в бездействии, в результате чего россиянам удалось уничтожить "Мрію".

В апреле государственный концерн "Укроборонпром" уволил генерального директора государственного предприятия "Антонов" Сергея Бычкова.

В мае президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина построит еще один самолет "Мрія".

Со временем в СБУ сообщили, что сотрудники государственного предприятия могли сотрудничать с российскими оккупантами.

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