Украина получит новые средства ПВО: замминистра обороны сделал важное заявление

Во время заседания в формате "Рамштайн" отдельное внимание было уделено именно противовоздушной обороне.

На фоне наступления россиян в Харьковской области западные партнеры обещают ускорить поставки Украине систем противовоздушной обороны.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил замминистра обороны Украины Станислав Гайдер.

По его словам, во время заседания в формате "Рамштайн" поднимались вопросы сроков, качества и приоритетов поставок.

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"Я не могу объявлять все детали обещаний, озвученных партнерами. Но могу сказать, что были объявлены пакеты в разрезе всех восьми коалиций, в том числе интегрированной обороны, противовоздушной, авиационной, артиллерии, бронетанковой и других", — сказал Гайдер.

Замминистра уточнил, что особое внимание было уделено именно противовоздушной обороне.

"Уже в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам соответствующего вооружения", — сказал он.

Напомним, на 22-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" несколько государств выразили поддержку инициативе Германии по поиску средств противовоздушной обороны для Киева.

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