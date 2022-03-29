Украина получит от Франции 300 миллионов евро кредитных средств

Украина получит от Франции 300 миллионов евро кредитных средств

Период погашения данного займа будет 15 лет. А вся сумма будет направлена на финансирование государственного бюджета.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил о подписании соглашения с Французским агентством развития. В результате, Украина получит 300 миллионов евро льготных кредитных средств.

"Я чрезвычайно благодарен нашим французским коллегам за оперативное решение. Предоставленные нам средства чрезвычайно важны для поддержания стабильности финансовой системы в условиях полномасштабной войны с РФ", — написал он на странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что Франция запустила национальный план подготовки жилья по меньшей мере для 100 000 украинских беженцев. С начала войны во Францию прибыли более 26 тысяч украинских беженцев.

Также в рамках международной стратегической инициативы "Помощь Восток" из Франции в Украину прибыли два грузовых автопоезда с гуманитарным грузом медицинского назначения весом 26 тонн.

Франция передала Украине 27 пожарных машин и соответствующее снаряжение

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